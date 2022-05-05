Окупантів нагороджують відзнаками ветеранів Другої світової війни – розвідка

Нагороди отримують військові 54 бригад, що дислокується у місті Бєлогорськ

Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями «Жукова», «Суворова», «За от вагу» та орденами «Мужества». Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони. –

Згідно з указом про «Медаль Жукова», нагорода призначена для вручення ветеранам «великої вітчизняної війни, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам які перенесли блокаду».

Медалі «За от вагу» і ордени «Мужества» окупанти, мабуть, заслужили за «подвиги» під час мародерства, крадіжок побутової техніки та спідньої білизни українців.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару по Святогірській лаврі.До слова, в Україні на основі відкритих джерел ГО «Антикорупційний штаб» і «Слідство.Інфо» створили інтерактивну карту російських воєнних злочинців. На ній можна побачити персональні дані військових армії РФ, ідентифікованих полонених росіян, а також росіян, вбитих під час війни в Україні.