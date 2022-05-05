Затримання Шарія: з'явилася реакція дружини (фото)

Ольга Шарій опублікувала фото з папугою у відповідь на новину про затримання її чоловіка

Ольга Шарій незвично відреагувала на затримання свого чоловіка, якого СБУ підозрює у держзраді

Дружина проросійського блогера Анатолія Шарія Ольга незвично відреагувала на його затримання в Іспанії. Вона опублікувала фото з Барселони із папугою на руці у своєму Telegram-каналі після оприлюднення інформації Службою безпеки.

«Папуги в Барселоні – з номерками та їдять хліб із рук. Комедія», – написала вона.

Дружина проросійського блогера не вказала, що саме вона мала на увазі, але, можливо, папуга з номерком символізує її чоловіка, який скоро теж матиме номерок, однак тюремний.

Відомо, що Шарія затримали правоохоронні органи Іспанії у середу, 4 травня. З часом його передадуть в Україну і притягне до відповідальності Шарія український суд.

Проросійського блогера підозрюють у держзраді та «порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками». За даними СБУ, з 2012 року він допомагав державним та неурядовим структурам РФ проводити спеціальні інформаційні операції проти України.

Нагадаємо, що 21 серпня 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони щодо санкцій проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви.

Шарій торік програв черговий судовий позов у Литві. У липні 2021 року він програв також апеляцію в литовському суді, тому мав покинути ЄС. Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Одразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.