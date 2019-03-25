Комісія прокурора Мюллера так і не змогла довести, що Трамп мав змову з росіянами

Маючи такий бюджет і такі можливості, комісія Мюллера могла б довести, що Христос був корупціонером, а Діва Марія ходила на Окружну

Іще до оприлюднення звіту спеціального прокурора Роберта Мюллера у американських ЗМІ з'явилася інформація про те, що там висновок: Трамп не мав змови з росіянами.

Це взагалі фантастична історія. Вона почалася із публікації досьє колишнього працівника британської розвідки Крістофера Стіла, яке йому замовила команда Клінтон перед виборами 2016 року. Він зробив цей документ, але він був на стільки не серойзний, що його ніхто не захотів публікувати. Він ходив кулуарами істеблішменту, але до нього не ставилися серйозно.

І раптом його опублікував таблоїд BuzzFeed. Видання, яке має низький рівень довіри. Після цього стався вибух обговорення. Хоча в цьому документі не містилося жодних посилань на інші документи, не вказувалися імена джерел (навіть не було сказано, що імена не публікують із міркувань безпеки для джерел). Там розповідалося про те, що Трамп мав якісь стосунки з росіянами по бізнесу.

Тим не менше, публікація в таблоїді спричинила створення у травні 2017 року комісії спеціального прокурора Роберта Мюллера, яка мала завдання розслідувати гіпотетичну змову Трампа з росіянами. Ця комісія знайшла що завгодно у людей з оточення Трампа.

Найсерйозніше, звісно, у колишнього голови штабу Трампа Пола Манафорта - відмивання брудних грошей, несплата податків та нереєстрація як іноземного агента. Він відправився до в'язниці. Були ще звинувачення до інших осіб. Щодо самого Трампа спливла історія його сексуальних стосунків із порноактрисою Стормі Деніелз. Він їй платив за мовчання, але вона озвучила історію і преса довго це смакувала. Там ще була якась модель, з якою Трамп теж козався. Ще були пошуки компромату на Клінтон через росіян. Цим займався син Трампа Дональд молодший. До цього є питання з точки зору етики, але не криміналу. Одне слово, ніякої змови не виявили.

Маючи такий бюджет і такі можливості, комісія Мюллера могла б довести, що Христос був корупціонером, а Діва Марія ходила на Окружну. Однак, змови Трампа з росіянами не виявили.

Взагалі, протягом всього розслідування автор цих рядків наводив численні факти, які свідчили про те, що Трамп робить багато речей, які, м'яко кажучи, суперечать інтересам Росії. Так не могла поводитися людина, яка з росіянами у змові. Правда, при цьому Трамп демонстрував зовнішній пієтет щодо Путіна. Наші ЗМІ звертали переважно увагу на зовнішній бік справи і робили висновок, що Трамп підігрує Путіну. На жаль, вони не вникали в суть питання, а повторювали міфи з мейнстрімівської преси, яка грає на боці опонентів Трампа. Брехні на нього вилили просто цілий океан.

Яка мораль? Повторю ще раз. Нашим ЗМІ слід розуміти, що в США де своя шалена боротьба. І не варто ставити на одну сторону цієї боротьби висвітлювати процеси за океаном з точки зору однієї політичної сили. Правда, історія із заявою Луценка по Йванович свідчить про те, що Україна змушена була втягнутися у внутрішньоамериканську боротьбу. Але це вже інша історія.

PS Ще додам, що постійно брали інтерв'ю у росіян, наприклад, в Андрія Піонтковського, який наполегливо твердив, що Трамп скоро отримає імпічмент. Це знову хвороба малоросійства - замість самим розібратися, звертаються до наших «старших братів». Піонтковський чудова людина, написав книжку про Путіна викривальну. Але він постійно, років десять, твердив, що Путіна ось ось приберуть. А його не прибирали. І те саме він говорив про Трампа. Точка зору однієї людини всього лише точка зору однієї людини.

Джерело: блог Юрія Луканова

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