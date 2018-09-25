Позов Порошенка до BBC: всі брешуть, але дехто робить це вишукано

Петро Порошенко

Таке враження, що ми досі не подорослішали. Ніякий досвід не робить нас розумнішими і обачнішими

Порошенко подав до суду на ВВС за статтю про те, що він нібито заплатив 400 тисяч баксів за те, щоб зустрітися з Трампом. Я тоді цю статтю прочитав і зразу зрозумів, що це «розслідування» гівна не варте. Там містилося посилання на два анонімні джерела і жодного іншого доказу. Пригадалося, що на щось таке натякав колишній нардеп Андрій Артеменко, той самий, який просував план миру (фактично капітуляції України) для Трампа і якого Ляшко вигнав з партії, коли це стало відомо.

Та стаття у ВВС була написана так, що були всі підстави припускати, що Порошенка використовують у боротьбі проти Трампа. Згадувався у статті колишній адвокат Трампа Майкл Коен і адвокат порнозірки, з якою Трамп начебто кохався, Майкл Авенатті. У них там були свої фінансові розборки.

Але що найцікавіше, що на це, як мухи на лайно, злетілися наші зрадофіли і радісно почали водити танці про те, який жахливий Порошенко. Були балачки, що Порошенко не подав до суду і таким чином визнав правоту статті.

У мене таке враження, що ми досі не подорослішали. Ніякий досвід не робить нас розумнішими і обачнішими. Згадайте Кучму. У нього в якийсь час були рейтинги нижчі плінтуса. Його ледь не вся країна ненавиділа. Тоді спливла історія з Кольчугами - ракети, які нібито Україна продавала Іраку. Це при тому, що на ту країну були накладені міжнародні санкції. Ой, як радісно наші ж журналісти стали об*ирати Кучму з подачі американців. Кучма став ізгоєм у світі. А потім виявилося, що ніяких Кольчуг в Іраку нема. Американці (як тут не назвати їх піндосами?) навіть не вибачилися за той наклеп. Але ж ми добре пам'ятаємо, чим вся та історія закінчилася. Кучма припинив рух на Захід і знову став у розкарячку - продовжив ту кляту політику багатовекторності. Не можна виключати, що всі ці наклепи зводилися з подачи нашого «братнього народу» саме з метою загальмувати рух на Захід.

Думаю, навіть найбільші зрадофіли не заперечать, що Україна сьогодні зробила величезні кроки у рухову на Захід. І коли ми з вами починаємо радіти з того, що на міжнародній арені об*ирають нашого президента (байдуже його прізвище) , то ми виглядаємо підлітками, в яких нема пам'яті. Наголошу: не тоді, коли пишуть правду, а коли оббріхують з посиланням на анонімні джерела.

Ви можете скільки завгодно не любити Порошенка, як свого часу не любили Кучму. Але невже ви не розумієте, що все це може призвести до зупинки нашого руху на Захід? Ви через нелюбов до Порошенка готові погодитися відпиляти колеса автомобіля, який рухається в правильному напрямку?

Після моєї статті з аналізом публікації у ВВС один колега із зрадофілів заявив мені, що я відмазую корумпованого президента. Мене просто вразила феєричність такого підходу. Значить він вітає коли про політика, якого він не любить, пишуть всяку фігню. І це з його точки зору нормально. А коли хтось доведе, що це фігня, то це, за його уявленнями, не відновлення істини, а політтехнологічні ігри.

PS Додам іще: якщо хтось буде волати,мовляв, як це можна, це сама ікона стандартів опублікувала ВВС. Скажу вам, дорогенькі: брешуть усі. Просто одні це робять тупо, а інші вишукано, так, що зразу не розбереш.

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