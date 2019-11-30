Литва закликала Apple не маніпулювати з Кримом заради вигоди



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У Литві відповіли Apple: Крим - не спірна територія, а окупована Росією

«Не існує «спірних територій», коли йдеться про Крим», заявив глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple не маніпулювати міжнародним правом у питанні позначення в її додатках приналежності Криму.

Про це голова МЗС Литви написав у Twitter, коментуючи заяву представника Apple про те, що компанія приділить більшу увагу позначенню спірних територій після ситуації з маркуванням окупованого Криму «частиною території Росії».

Зокрема, звертаючись до керівництва компанії Apple, він підкреслив: «Не існує «спірних територій», коли йдеться про Крим».

«Існує тільки частина землі, яка окупована Росією зі зневагою до всіх принципів міжнародного права, і ця частина землі належить Україні. Формулюваннями міжнародного права не слід маніпулювати, щоб отримати економічні вигоди», - підкреслив Лінкявічюс.

Напередодні представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

Як повідомлялося, Apple нарешті відповіла на питання «чий Крим?».