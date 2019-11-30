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    Технології

    Литва закликала Apple не маніпулювати з Кримом заради вигоди

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    У Литві відповіли Apple: Крим - не спірна територія, а окупована Росією&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; - Литва закликала Apple не маніпулювати з Кримом заради вигоди
    У Литві відповіли Apple: Крим - не спірна територія, а окупована Росією        

    «Не існує «спірних територій», коли йдеться про Крим», заявив глава МЗС Литви

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликав американську компанію Apple не маніпулювати міжнародним правом у питанні позначення в її додатках приналежності Криму.

    Про це голова МЗС Литви написав у Twitter, коментуючи заяву представника Apple про те, що компанія приділить більшу увагу позначенню спірних територій після ситуації з маркуванням окупованого Криму «частиною території Росії».

    Зокрема, звертаючись до керівництва компанії Apple, він підкреслив: «Не існує «спірних територій», коли йдеться про Крим».

    «Існує тільки частина землі, яка окупована Росією зі зневагою до всіх принципів міжнародного права, і ця частина землі належить Україні. Формулюваннями міжнародного права не слід маніпулювати, щоб отримати економічні вигоди», - підкреслив Лінкявічюс.

    Напередодні представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

    Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Як повідомлялося, Apple нарешті відповіла на питання «чий Крим?».

    МЗС Крим Росія міністр Литва Україна окуповані території Apple
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