Головна Думки вголос Юрій Винничук
search button user button menu button
Юрій Винничук Український письменник

Сміємося з росіян, але самі ще не позбулися «савєтщіни»

glavcom.ua
Українці досі мають чимало звичок, залишених з радянських часів
фото з відкритих джерел

Старий Львів розчиняється у новостворених діалектах

Можете кидати в мене капцями і банановими шкуринками, але я таки подивився останній «Галубой аганьок». Правда, вже першого січня в записі і прокручуючи. Переді мною парувала тарілка з флячками (про що буде мова далі) і фляшка хрінівки. Ці два атрибути додавали мені духу, аби витримати цей крінж.

Пісні там звучали старі, совєтські, а виконували їх переважно старі співаки, майже всі в перуках – правда, в дуеті з молодими. Хлопи були з юними тьолками, а мадам Доліна – з пупсиком.

Раніше на тих огоньках було багато гумористів. Цього разу гумор представляв лише один Петросян. Рівень цього гумору був неймовірно низький. Спочатку він похохмив про замерзаючу Європу, потім зблиснув таким віршиком:

               Еслі ти паєл, памился,

               Дома у тебя тепло,

               Значіт русскім ти раділся,

               Са страною павєзло.

Або: «Прі власті кандітєра жить било нє сладко, а прі власті коміка нє смєшно».

Публіка постановочно регоче.

Далі він зацитував Кутузова, який нібито сказав, що «русскоє воінство нєпобєдімоє в боях і нєпадражаєма в вєлікадушиі і дабрадєтєлі к мірнаму насєлєнію побєждьонних».

Нагадувати усі ті поразки, яких зазнавала армія московитів за всю свою історію і від турків, і від козаків, і від поляків, і від французів та австрійців – це довго і нудно. А от щодо вєлікадушия, то ми вже бачили як воно проявлялося на окупованих теренах.

Не обійшлося за столами і без Салавйова та Скабєєвої з її чіканутою зачіскою.

Повалій в примітивному шиньйоні заспівала «Червону руту» на фоні пацанів, які намагалися стрибати гопак. До чого тут гопак?

Не посоромився виступити і колишній львів'янин Башмєт.

Басков співав вбраний, наче «царєвіч» з малюнків Білібіна, йому підспівували дами в довгих чудних сарафанах і його улюблені мальчики.

За столами вигулькували військові «просто з фронту», і всі вони піднімали тости за «мір» і «пабєду». Це дивно. Бо якщо хтось в Рашці виходив з плакатом «за мір», його арештовували.

Додивитися до кінця цю злиденність мені таки не вистачило терпцю, і я ліг спати. А що перед тим читав про вітрини довоєнного Львова, то наснилася мені вітрина крамниці з вудженим м'ясивом пана Ундерки на нижньому Личакові, яка представляла засніжений сільський краєвид, витворений з сувоїв смальцю, що скидалися на снігові замети, а посередині – хатка з вуджених ковбас, до якої квапилася фігурка святого Миколая з кошиком парівок (сосисок) на плечах.

Вітрини цукерень мінялися доволі часто, мовби змагаючись між собою, чия фантазія переможе, про що з замилуванням згадував Станіслав Лем.

Наступного дня я поїхав до міста і прогулявся святковим містом, спеціально роздивляючись вітрини. Деякі були оздоблені, але креативність була така ж убога, як і «празнічний аганьок». Таких вітрин, про які згадували старі львів'яни, уже нема. Мало того – зникають з вітрин і вивісок питомі галицькі назви. Та що галицькі – українські теж зникають. І я зі смутком спостерігаю, як у Львові вигулькують якісь «пончики» замість пампухів, свинячі «рульки» замість гомілок, «мармеладові» забігайлівки замість мармулядових, «випічки» замість печива, «пряники» замість пірників або медівників...

Бо є певні люди, які не люблять діалектів. Вони так і заявляють, що не люблять діалектів. Але в цілому світі їх люблять, видають книжки й журнали на діалектах, знімають фільми й серіали. І усі перекладачі «Танґа смерті» використовували якийсь свій діалект, коли тлумачили галицизми чи львівський балак. Наприклад, для американського видання на допомогу покликали студента з Ямайки.

І лише в одній країні нема діалектів. В Ізраїлі. Як мені пояснили, вони там змушені були перекладати мій роман літературною мовою. Іврит – порівняно молода мова і не встигла ще розвинути свої говірки.

Завітавши напередодні Нового року до «Галицької свіжини», був ошелешений. Я побачив там «зельц» замість нашого звичного сальцесону і «рубець». Я навіть засумнівався, куди зайшов. Чи це справді «Галицька свіжина»? Може, то таки «Совєтська свіжина»?

Але ні, це була вона. Гм... Ну, тоді треба за звісною схемою: альбо хрестик, альбо майтки.

А ще там я побачив ковбасу «Царську». Чому «Царська»? Хіба у нас із царями є якісь сентиментальні спогади? Чому не цісарська або королівська?

Та цього ще замало, бо там були також сосиски «Капітошка» і «Бутуз»!

Вимовити це непристойне слово «рубець» я не наважився. Тому попросив зважити мені шлунок. Нє, не мій, а телячий. Взяв і сальцесон, продавчиня зрозуміла з першого слова.

Був випадок, коли до крамниці у Винниках зайшли переселенці і попросили «зельц», то їх дівчата кілька разів перепитували. Коли ж ті показали пальцями, дівчата здивовано відповіли: «Та це ж сальцесон!»

Обидва слова походять від одного німецького, але все ж традиції його вживання в Україні різні. Зельц з'явився лише за совєтів. Зрештою, як і рубці. Продавали їх на Дорошенка, на Городоцькій, в «Домовій кухні» навпроти «Жоржа» і ще в кількох місцях. А до флячків дуже добре йшла чарка горілки, тому там завше було людно. І товклися там завше самі діловиті чоловіки.

Правда, є такі парафіяни, що не лише флячків не гелемзають, а й кишку (кров'янку) і навіть драглі. Мені їх дуже шкода, бо все це знамениті смаколики. Надто, що флячки – улюблена страва не лише в Галичині, а й у Польщі та в Італії, бо є фляки по-п'ємонтськи, по-сардинськи, а я готую по-замарстинівськи.

І якщо хтось думає, що то галицькі витребеньки називати телячий шлунок не рубцем, а флячками, то нехай зазирне у словник Грінченка і переконається, що рубець – це частина шлунку, але не страва, а стравою є саме флячки.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переселенці армія Львів військові гумор словник традиції роман

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після війни ми зобов‘язані змінитись, якщо хочемо вижити Україною
Чи готові українці змінитись заради Перемоги?
3 сiчня, 09:18
Українці висміяли російский фейк, що українські солдати виклали на полі бою портрет Степана Бандери із трупів окупантів
Чому українці мають право жартувати з мертвих окупантів
Сьогодні, 10:18
Із коментарів про Меладзе: Всіх шкода, а завтра тушонку передасть хлопчикам у трусіках комуфльованих
Анатоліч врізав Меладзе, який назвав українців та росіян – «близькими народами»
Вчора, 17:23

Юрій Винничук

Сміємося з росіян, але самі ще не позбулися «савєтщіни»
Сміємося з росіян, але самі ще не позбулися «савєтщіни»
Мир ціною безперервної війни
Мир ціною безперервної війни
Росія та унітази
Росія та унітази
Чорне задзеркалля російської літератури
Чорне задзеркалля російської літератури
Як нарешті позбутися російської класики
Як нарешті позбутися російської класики
Як росіяни вигадали міф про страшних «бандерівців»
Як росіяни вигадали міф про страшних «бандерівців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
23K
Британська розвідка повідомила, як вибухи на аеродромі Енгельс ускладнили роботу авіації РФ
17K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
16K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора
15K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
11K
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
9337
На Харківщині пролунали вибухи

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту