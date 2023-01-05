Головна Думки вголос Остап Дроздов
search button user button menu button
Остап Дроздов Журналіст

Чому українці мають право жартувати з мертвих окупантів

glavcom.ua
Українці висміяли російский фейк, що українські солдати виклали на полі бою портрет Степана Бандери із трупів окупантів
фото: бот «Папка в пакете»

У всіх воєнних науках каральна війна (каральна операція чи експедиція) класифікується як засіб терору

Забавка в викладання слів із трупів карателів – найневинніше, чим можна й треба розважатися.

Для ру-іродів війна проти України – каральна. Екзальтовані обстріли в новорічну ніч – тому зайве підтвердження. Дно не воює, воно карає і мстить за кращість.

Свою «славу» ці монстри розцінюють як премійовану наругу. Гаазько-трибунальні злочини, уневаження звичаїв війни, непомірні жорстокості своїх карателів – всьому світові вони демонструють, що трактують війну як каральну.

У всіх воєнних науках каральна війна (каральна операція чи експедиція) класифікується як засіб терору. За міжнародним правом, будь-яка каральна акція проти мирного населення підпадає під визначення військового злочину.

Солдат – це конвенція, субординація й честь. Каратель – це безлімітний садизм як самоціль. Каральна ворожа держава муштрує не солдат – а, власне, карателів із числа суспільних відходів, людського трешу, черні, неуцтва, садюг, холопів, гопоти, плебсу, посьолкової голоти.

Оскільки в їхній інтерпретації це каральна війна, то зникають усі запобіжники щодо дегуманізації ворога. Не ворог це. Карателі не підпадають під дегуманізацію, бо неможливо дегуманізувати нелюдів.

Так що бавмося в складання слів, скільки душа забажає.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: акція війна карате гривня держава населення солдат перемога ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скоріш за все, у знищенній базі в Макіївці була не тільки казарма саратівців, а і склад зброї
Головний симптом усієї російської мобілізації
Вчора, 14:48
Окупанти все ще пробують наступати в деяких місцях фронту
Які шанси у росіян прорватись до Лиману
Вчора, 13:11
Уламки іранських «шахедів» з російським «привітанням»
Нічний терор іранськими дронами. Про що говорить нова тактика Росії інтерв'ю
Вчора, 13:00

Остап Дроздов

Чому українці мають право жартувати з мертвих окупантів
Чому українці мають право жартувати з мертвих окупантів
Завдання №1 на післявійни
Завдання №1 на післявійни
Перехід на 25 грудня – це не менш епохальна подія, ніж Томос
Перехід на 25 грудня – це не менш епохальна подія, ніж Томос
Скільки коштуватиме вбити Путіна?
Скільки коштуватиме вбити Путіна?
Треба радіти, що українці сваряться між собою
Треба радіти, що українці сваряться між собою
Який вигляд повинна мати стратегічна перемога України
Який вигляд повинна мати стратегічна перемога України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
137K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
136K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
32K
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
27K
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
16K
Путін хворий та незабаром може померти – Буданов
11K
Готуються до захоплення п'яти міст. Міноборони розкрило подальші плани країни-агресора

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту