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    Думки вголос

    Втеча депутатів ОПЗЖ: вони бояться Росії більше нас

    Фашистів депутати з ОПЗЖ не боялися, а від антифашистів кинулися тікати стрімголов - Втеча депутатів ОПЗЖ: вони бояться Росії більше нас
    Фашистів депутати з ОПЗЖ не боялися, а від антифашистів кинулися тікати стрімголов

    Ці люди плюють і на країну, і на виборців, і валять у країни НАТО першими

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    На данный момент единственной жертвой нового российско-украинского противостояния стала партия ОПЗЖ. Еще никто не стрелял, а людей Медведчука уже разметало по всей Европе.

    Политики, которые восемь лет убеждали нас, что Россия – наш друг, партнер, мирная братская страна и вообще не сторона конфликта, вдруг ломанулись из Украины, как только появились слухи о возможном российском вторжении. Как же так? Получается, те, кто больше всего призывает дружить с Россией, больше всего ее же и боятся?

    С 2014 года эти люди утверждали, что в Украине фашизм, у власти страшные радикалы и русофобы. Но от «радикалов» при этом почему-то никто не убегал. Все эти чуваки из ОПЗЖ сидели тут, спокойно ходили в Раду, выступали на эфирах. А как только пошли слухи, что здесь могут появиться их любимые россияне – так сразу почему-то побежали прочь. Странно, да? Фашистов не боялись, а от антифашистов бросились бежать сломя голову.

    При этом один только Волошин честно поехал в Беларусь. Остальные – в загнивающую Европу, Израиль и прочие страны НАТО. Какой-то сюрреализм. Люди годами орут, что в НАТО нам не надо, что в Украине внешнее управление, но при первом же шухере (точнее, при первых слухах о возможном шухере) – устремились именно туда. Под крыло «внешних управителей» из «агрессивного блока».

    Но самый кайф – что совсем скоро все они прилетят назад. И будут делать вид, что ничего не было. Будут снова строить из себя защитников народа. Будут рассказывать своим избирателям, что защищают их интересы, переживают за страну и т.д. Но по факту мы видим, что эти люди плюют и на страну, и на избирателей, и валят в страны НАТО первыми, даже когда никакой опасности еще по факту нет.

    Не представляю, кто может верить этим ничтожествам после всего, что произошло. Кто может за них голосовать?

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна втеча Опозиційна платформа — За життя
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    Втеча депутатів ОПЗЖ: вони бояться Росії більше нас