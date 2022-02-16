Путін може лишати війська навколо України для залякування – Держдеп

США заявили, що стежитимуть за ситуацію біля українського кордону

Президент Росії Володимир Путін може залишати чисельні групи військ біля кордону України, для того, аби диктувати свої вимоги. Про це заявила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю «Європейській правді».

«Звичайно, є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки. Але складно тримати війська місяцями, оточивши ними Україну. І як довго це може тривати – я не знаю», – сказала Шерман.

Слід зазначити, що за версією США, активне скупчення військ РФ на кордоні триває майже чотири місяці; за версією України, значна частина з них лишається там з квітня 2021 року, тобто понад 10 місяців. «Тому надважливо, щоб ми з Україною і надалі обмінювалися оцінками з цього приводу. Президент Байден робить це з президентом Зеленським; держсекретар Блінкен – з Зеленським та міністром Кулебою; радник з нацбезпеки Салліван – з Єрмаком. Ми будемо й надалі обмінюватися також розвідувальними та візуальними даними, щоби зрозуміти, що там відбувається», – додала Шерман.

Нагадаємо, Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.