Видатна постать, яка визначила хід історії. Пам'яті Ігоря Юхновського

У віці 98 років відійшов у вічність український науковець, академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп, Герой України Ігор Юхновський

«Молюся разом з родиною про спокій душі та вічну пам’ять про великого достойника та відданого сина України»

Україну спіткала гірка втрата – пішов з життя Ігор Рафаїлович Юхновський, видатна постать, яка визначила хід історії, відродження незалежності та демократичний курс Української держави.

У складі перших скликань Верховної Ради, на вищих виконавчих посадах у владі Ігор Рафаїлович приніс у політику засадничі речі – мораль, патріотизм, інтелект та інтелігентність, візійність творення національної держави та відданість високій місії здійснення незворотніх змін.

Нам ще довго належить віддавати шану і вдячність за визначальну роль, яку разом з ним мала плеяда батьків-засновників для підтримки паростків демократичного урядування, створення простору особистих свобод для кожного громадянина, а головне – за переконливе щеплення молодої держави від авторитаризму і спроб повернення до минулих часів.

Демократизм, принциповість, але повага до опонентів були зразковим стандартом опозиції початку 1990х, до якого ніколи не пізно повернутися наступним борцям з поневоленням та диктатурою. Перші сміливці, хто розпочав цю боротьбу, відходять, проживши довге, насичене і часто непросте життя, і передають свою естафету.

Величезні пласти історії, повернуті із забуття імена українських героїв та геніїв – під час роботи першим директором Інституту національної пам’яті; багаторічна наукова і викладацька, громадська діяльність Ігоря Рафаїловича сформували нові генерації освіченої української еліти, для яких він назавжди є вчителем і наставником.

Надзвичайно сумний відхід патріарха українського державотворення й науки у такі непрості часи, коли мудрість та світло розуму мають протистояти темряві і варварству, що вторглися на наші терена.

Молюся разом з родиною про спокій душі та вічну пам’ять про великого достойника та відданого сина України.