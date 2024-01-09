Той, хто робив українську музику справді популярною. Пам'яті Віталія Білоножка

За своє життя Віталій Васильович надзвичайно багато зробив для того, щоб українська музика стала справді популярною не тільки в Україні, але і в світі

Українська пісня, українське слово завдяки творчому тандему Білоножків панувало у радіо ефірах

Початок року ознаменувався важкою втратою – раптово обірвалося життя Віталія Білоножка. Людина-легенда, народний артист України, чиє натхненне виконання обожнювали десятки тисяч шанувальників.

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Весь творчий шлях Віталія Васильовича був наповнений щирою радістю творчої реалізації артиста, мелодією душі української пісні, невтомною віддачею світла сердець зіркового подружжя Білоножків.

За своє життя Віталій Васильович надзвичайно багато зробив для того, щоб українська музика стала справді популярною не тільки в Україні, але і в світі.

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Завдяки співпраці із видатними композиторами-сучасниками розвинув сучасну українську естраду. Українська пісня, українське слово завдяки творчому тандему Білоножків панувало у радіо ефірах та у великих концертних залах. Ідея міжнародного фестивалю родинного співу «Мелодія двох сердець», заснованого подружжям, мала надзвичайне значення для пошуку талантів та об’єднання обдарованих поколінь.

Сила цього задуму, безумовно, спонукає і досі до розкриття десятків видатних голосів і творчих талантів. Гірко, що люди, як є прикладами надзвичайної відданості справі та втілення місії служіння українській культурі йдуть так рано і в часи, коли їхня мудрість і досвід настільки затребувані.

Спільно з родиною приєднуюсь до молитви і прошу Царство Небесного та вічної пам’яті для мого дорогого друга, надійного і люблячого чоловіка та яскравої зірки української музичної сцени.