Резніков запевнив у готовності армії захищати Україну

Резніков додав, що жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати буде жорстка відсіч.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив техніка заправлена, резерви сформовані, тож українська армія готова до захисту країни на тлі загрози вторгнення Росії. Про це міністр сказав під час телемарафон до Дня єднання.

За словами Резнікова, усі, хто має захищати Україну, роблять свою роботу. «Усі війська, які мали вийти на позиції для посилення небезпечних напрямків - вийшли. Усі, хто повинен був отримати боєкомплект – отримав. Техника заправлена, резерви сформовані. Українська армія повністю готова виконувати своє завдання. Впевнений, що розвідка ворога про це чудово знає», – заявив посадовець.

За словами міністра оборони, також у Кремлі знають, що цілодобово розгортаються сили територіальної оборони. «Україна виступає за мир. Ми прагнемо вирішити всі наші проблеми політико-дипломатичних шляхом. Ми щоденно зміцнюємо нашу оборону, але не плануємо жодних агресивних дій, ні на Сході, ні щодо Криму, ні на інших напрямках», – заявив міністр оборони.

Резніков додав, що жодних провокацій з боку України не буде, але на спроби провокувати буде жорстка відсіч. «Я звертаюсь до всіх українців: Росія напала на Україну 8 років тому, весь цей час існували загрози і ми їх тверезо оцінюємо. Вони існуватимуть і надалі. Проте сьогодні ми набагато сильніші і будемо ще сильніші», – заявив він.

Як раніше повідомлялося, міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у засіданні з міністрами оборони країн-членів НАТО у четвер, 17 лютого. Напередодні міністр оборони оцінив шанси росіян захопити Київ.

Нагадаємо, Росія заявила, що відводить частину військ з окупованого Криму. Також 15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило, що Південний та Західний військові округи у вівторок починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.Пізніше цю інформацію прокоментував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.