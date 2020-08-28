«Нафтогаз» різко підвищив ціни на газ для населення. Чому так сталось?

Юрій Вітренко Директор з розвитку бізнесу НАК «Нафтогаз Україна»

Юрій Вітренко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про підвищення цін на газ, якого могло б не бути, якби держава, включно з Нафтогазом, ефективно працювали в інтресах українців

Сподіваюсь, мене складно підозрювати у популізмі.

Зокрема через те, що саме моя команда була рушійною силою ринкових реформ у газовому секторі - інтеграції з європейським ринком газу та радикального зменшення прихованих субсидій. Ці зусилля вже принесли значний позитивний ефект - як для держбюджету (економія до 2 млрд дол щороку), так і для споживачів (наприклад, зниження цін в Україні в першій половині року через зниження цін на євпропейському ринку).

Водночас я послідовно, з 2014 року, казав про те, що справедлива ринкова ціна на газ в Україні має бути на рівні «хаб мінус» - тобто ціна на європейському ринку мінус вартість транспортування газу з Росії через Україну на європейський ринок.

На жаль, зараз ціна на українському ринку є значно вищою - на рівні європейський ринок плюс (а не мінус) вартість транспортування.

Це є наслідком того, що Газпром (Росія) очевидно зловживає своїм домінуючим становищем на європейському ринку - відмовляється передавати газ своім європейським клієнтам на східному кордоні України, блокує транзит газу з Середньої Азії та експорт незалежних від Газпрому видобувників газу в Росії.

Я про це багато писав. І ми свого часу почали з цим боротися. Підписання нового транзитного контракту за європейськими правилами мало розблокувати відповідні можливості. Коли я вів переговори щодо цього нового контракту і коли я його підписував, я працював у цьому напрямку. Відразу після укладення контракту я зі своєю командою запропонував конкретні кроки - як скористатися новими можливостіми і змусити Газпром не зловживати своїм становищем на ринку.

Коли я ще працював в Нафтогазі, мені казали, що ці наші пропозиції начебто «розглядалися» наглядовою радою, а потім правлінням компанії.

В мене є особисто думка щодо компетентності, порядності та патріотичності людей, яких їх «розглядали», але зараз я не хочу про це писати.

Напишу краще про результат - ніяких дій щодо протистояння з Газпромом ми не бачимо.

Замість цього ми бачимо підвищення цін.

Якого могло б не бути навіть після підвищення цін в Європі, якби паралельно ринкові ціни в Україні змінилися з «хаб плюс» на «хаб мінус».

Я розумію, що легше займатися імітацією «ринкових» реформ, витрачати залишки грошей, які ми змусили Газпром заплатити нам за рішенням Стокгольмьского арбітражу, та видавати пустий піар американських санкцій щодо Північного Потоку 2 за боротьбу за Газпромом.

Але страждає через це економіка та споживачі.

Коли в Україні ціни на газ вищі за європейські (через додавання вартості транспортування), цілі галузі нашої промисловості втрачають конкурентноздатність. А це податки та робочі місця.

І через підвищення цін у людей стає менше грошей, які вони могло б витратити на інші товари українського виробництва. Не кажучи вже про зниження рівня життя та додаткові стимули поїхати з країни.

Ось такі наслідки бездіяльності функціонерів...

Джерело: блог Юрія Вітренка

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