Обвал білоруського рубля. Лукашенко оголосив: Путін допоможе



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Олександр Лукашенко сьогодні оголосив, що Володимир Путін провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу

Лукашенко оголосив про рефінансування $1 млрд боргу Росії

Президент Білорусії Олександр Лукашенко сьогодні оголосив, що Росія готова провести з країною переговори про рефінансування $1 млрд боргу.

Про це повідомляє The Bell.

Це допоможе уникнути обвалу білоруського рубля, обіцяє Лукашенко.

«Ми домовилися з президентом Росії, і сьогодні наш прем'єр-міністр проведе переговори з Михайлом Мішустін з приводу рефінансування. <...> Тобто ми у себе цей мільярд доларів, домовившись з Росією, залишимо», - сказав Лукашенко.

З початку протестів в Білорусі нацвалюта країни падає - курс валюти білоруського рубля опустився до березневого мінімуму до долара - 2,6558 рубля. З початку року валюта втратила до американського долара вже 21%, з президентських виборів 9 серпня - 7,3%.

В обмінних пунктах Білорусі з минулого тижня спостерігається нестача валюти, яку скуповує населення, рятуючи заощадження від девальвації. У банках почали зникати не тільки долари і євро, але і російські рублі. Це підступи опозиції, вважає Лукашенко («вже у відкриту наші внутрішні негідники закликають дестабілізувати фінансовий ринок»).

У вівторок міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов заявив, що всього в поточному році країна повинна виплатити по валютному держборгу близько $3,6 млрд - $2 млрд вже виплачені. Після таких заяв у Кремлі сказали, що готові розглянути питання про рефінансування.

Сьогодні Лукашенко, говорячи про рефінансування, підкреслив, що не допустить обвалу нацвалюти.

«Якщо народ хоче купити долар - будь ласка, він сьогодні коштує скільки коштує. У нас плаваючий курс: попит великий - значить, дорожче буде цей долар або євро, попит менше - значить буде дешевше коштувати. Ми, вчепившись руками, не стримуємо курс рубля», - сказав президент.

Він підкреслив, що країна не почала використовувати свої золотовалютні резерви.

«Люди хочуть забрати свої гроші або валюту - будь ласка, беріть. У нас абсолютно достатньо резервів, щоб на прийнятному рівні стримати прийнятний для нас курс», - сказав Лукашенко.

За даними Tut.by, держборг Білорусії на 1 липня 2020 року склав 52,6 млрд білоруських рублів, збільшившись у порівнянні з початком року на 17,5%. Зовнішній держборг досяг $18 млрд (+ 5,3%), близько 40% його припадає на Росію.