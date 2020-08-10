За кого проголосували білоруси в Києві: результати екзитполу
Екзитпол біля посольства Білорусі в Києві фіксує перемогу Світлани Тихановської
Біля посольства Білорусі в Києві, де 5-9 серпня, відбувалося голосування на виборах президента, було проведено екзитпол.
За даними соціологічної групи, що проводила опитування, у голосуванні 9 серпня взяло участь 225 виборців. Під час дострокового голосування явка виборців складала 20-30 осіб на день.
Загалом під час екзитполу (5-9 серпня) на виході з дільниці в посольстві волонтери опитали 311 респондентів, це майже всі, хто проголосував.
Результати опитування:
- Світлана Тихановська - 72,67%
- Олександр Лукашенко - 9,65%
- Андрій Дмитрієв - 0,32%
- Ганна Конопацька - 0,32%
- Сергій Черечень - 0,32%
При цьому відмовились відповідати 12,86% опитаних, проти всіх проголосували 3,86%.
Як повідомляв «Главком», 9 серпня біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка. Станом на 15 годину у черзі було близько 300 людей. Люди вимагали поставити додаткові столи для членів виборчкому і пришвидшити роботу комісії.
Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.
Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».