За кого проголосували білоруси в Києві: результати екзитполу



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9 серпня біля посольства Білорусі в Києві утворилася величезна черга охочих проголосувати Фото: Сергій Чепінський

Екзитпол біля посольства Білорусі в Києві фіксує перемогу Світлани Тихановської

Біля посольства Білорусі в Києві, де 5-9 серпня, відбувалося голосування на виборах президента, було проведено екзитпол.

За даними соціологічної групи, що проводила опитування, у голосуванні 9 серпня взяло участь 225 виборців. Під час дострокового голосування явка виборців складала 20-30 осіб на день.

Загалом під час екзитполу (5-9 серпня) на виході з дільниці в посольстві волонтери опитали 311 респондентів, це майже всі, хто проголосував.

Результати опитування:

Світлана Тихановська - 72,67%

Олександр Лукашенко - 9,65%

Андрій Дмитрієв - 0,32%

Ганна Конопацька - 0,32%

Сергій Черечень - 0,32%

При цьому відмовились відповідати 12,86% опитаних, проти всіх проголосували 3,86%.

Як повідомляв «Главком», 9 серпня біля посольства Білорусі сформувалася величезна черга, яка розтягнулась від самої амбасади майже до бульвару Тараса Шевченка. Станом на 15 годину у черзі було близько 300 людей. Люди вимагали поставити додаткові столи для членів виборчкому і пришвидшити роботу комісії.

Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. Явка виборців склала 84,5%.

Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів».