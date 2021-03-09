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    Думки вголос

    Шевченко – це наша суперзірка. Відомий на весь світ, але особливий для кожного з нас

    Шевченко – це наша суперзірка. Відомий на весь світ, але особливий для кожного з нас

    З днем народження, завжди сучасний і крутий Тарасе Григоровичу Шевченко!

    Сьогодні – 207 років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Великого поета, великого письменника, великого художника. Великого українця.

    У стрічці – багато фото з «Кобзарем» на столі, багато цитат Шевченка, прикрашених пшеничним колоссям чи гілочкою калини. Та, на мій погляд, Тарас Григорович – це значно глибше, глобальніше, фундаментальніше. І тим, хто цього ще не зробив, час усвідомити реальний масштаб його постаті. Неординарної, яскравої, багатогранної та суттєво ширшої від клішованого хуторянського образу старенького дідуся в кожусі.

    Бо Шевченко – це запальна суміш енергії, духу, боротьби, драйву. Його творчість – це і класика, і мейнстрим одночасно. А його слова мотивують, надихають і гартують вже не одне покоління українців.

    Шевченко – це наша суперзірка. Відомий на весь світ, але особливий для кожного з нас. Там, де Шевченко, – там Україна.

    Давайте не просто пишатися своїм генієм, а й рухатися далі від того обсягу знань, який ми отримали на шкільних уроках, та відкривати для себе всю повноту його особистості.

    З днем народження, завжди сучасний і крутий Тарасе Григоровичу Шевченко!

    P.S.

    Цей рік – особливий для України. Ми відзначатимемо 25 років Конституції України, 30 років незалежності України, а ще – 60 років від дня заснування Шевченківської премії.

    Ми ухвалили рішення, що цьогоріч її вручення відбудеться не в традиційні Шевченківські дні, а 20 травня 2021 року – у 60-ту річницю заснування премії. Подробиці – згодом.

    Джерело: блог Володимира Зеленського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: література українці Тарас Шевченко письменник
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