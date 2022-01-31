Що відбувається зі статистикою Cоvid-19 в Україні?

Лікарі свідомо занижують кількість хворих?

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В Киеве продолжается треш со статистикой.

За два выходных дня, было получено 4013 ПЦР(+), внесено новых случаев всего 2084.

А в Львовской области за два выходных дня было получено 4439 ПЦР(+), а внесено 5977 новых случаев.

В Львовской области на выходных вносили новые случаи которые были получены ранее, а Киев отдыхает. Зачем тревожить людей. В результате катастрофического отставания с внесением данных по Киеву сложилась ужасная ситуация.

Разница между полученными ПЦР(+) и новыми случаями по Киеву составила 34572, а по Львовской области всего 3570.

Вдумайтесь в эту цифру, за период 1-31 января по Киеву 34 572 ПЦР(+) просто зависли в воздухе.

Львовская область за январь внесла даже больше новых случаев чем Киев, притом что там меньше численность населения. А Киев в день вносит не более 2,4 тыс новых случаев.

По выходным во Львовской области подтягивают хвосты с внесением новых случаев которые не успевают вносить в рабочие дни. А Киев он не такой. Выходной день это святое.

Мне вот просто интересно. Эта ситуация по Киеву тянется с осени – 2020 года. За 1,5 года особых изменений нет. Киев может вносить новые случаи через месяц, через два. И это вообще никого не беспокоит. Уже поменялся министр МОЗ, поменялся главный санитарный врач. А ситуация по Киеву не меняется!!!

Меня просто одолевает любопытство. Мои посты приведут к каким-то изменениям, или руководители МОЗ предпочтут не реагировать на данную ситуацию?

В это же время, по данным на вчера, в среднем заполняется 750 койкомест в день.

В ближайшее время я ожидаю ускорения темпов по Украине ввиду географических особенностей. «Омикрон» стартовал с западной Украины и постепенно перемещается в остальные части страны.

Так по состоянию на вчера, уровень заполнения больниц по сравнению со второй и третьей волной, был самый высокий в И-Франковской области – 76%, Черновицкой – 73%, Тернопольской – 68%, а самый низкий уровень в Киеве – 24%, Запорожской – 24% и Днепропетровской – 27%. Но ввиду высокой численности населения в областях где только стартует заполнение больниц, темпы роста будут ускоряться.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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