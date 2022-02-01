Пандемія коронавірусу: лікарні в Україні будуть заповнюватися до 21 лютого
Пандемія із західної України плавно переходить у центр країни, на південь, південний схід та північ
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За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 30771 новых случай.
Позитивных тестов вчера было получено естественно больше, но ненамного – 32448
Второй график показывает с какой огромной задержкой вносят новые случаи. На сегодня среднее число позитивных ПЦР уже 37,9 тыс в день, а среднее число новых случаев 29,4 тыс. Отставание 8,5 тыс в день. Львиную долю внес естественно Киев.
Общая ситуация по больницам.
Суточные госпитализации уже составляют 60% от максимума осенью.
Стационарные пациенты 48% от мах осени.
Эпидемия с западной Украины плавно переходит в центр страны, на юг, юго-восток и север, где расположены наиболее густонаселенные области и города миллионники.
Исходя из этих данных я предполагаю что в целом по стране позитивные ПЦР начнут снижение после 14 февраля, а больницы будут заполняться до 21 февраля.
Максимум суточных госпитализаций будет не более 90% от осени. (4500 госпитализаций в сутки)
Максимум стационарных пациентов будет не более 80% от осени (43 тыс пациентов).
Джерело: блог Євген Істребіна