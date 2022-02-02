Медичні відходи, пов'язані з Covid-19, становлять небезпеку – ВООЗ

Приблизно 97% пластикових відходів від тестів спалюється

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що величезна кількість відходів, що утворюються в ході боротьби з пандемією Covid-19, становить загрозу для здоров'я людей і довкілля. Десятки тисяч тонн додаткових відходів створили величезне навантаження на системи управління. Про це повідомляє Phys.

У доповіді ВООЗ повідомляється, що у той час, як країни поспішно закуповували засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), щоб впоратися з кризою, менше уваги приділялося безпечній і стійкій утилізації медичних відходів, пов'язаних із Covid-19.

У доповіді розглядалися 1,5 млрд одиниць – приблизно 87 тис. тонн – засобів індивідуального захисту, закуплених у період із березня 2020 року по листопад 2021 року і відправлених в країни через систему ООН – невелика частина від загального глобального обсягу.

«Абсолютно життєво важливо забезпечити медичних працівників необхідними ЗІЗ. Але також вкрай важливо забезпечити безпечне використання цих коштів без впливу на навколишнє середовище», – заявив директор ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Крім того, було відвантажено понад 140 млн тест-наборів, що може призвести до утворення 2 600 тонн в основному пластикових неінфекційних відходів і 731 тис. л хімічних відходів.

У ВООЗ підкреслили, що приблизно 97% пластикових відходів від тестів спалюється, а перші 8 млрд доз вакцини від Covid-19, введені в усьому світі, призвели до утворення 144 тис. тонн додаткових відходів, таких як шприци, голки і захисні коробки.

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