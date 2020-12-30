Туреччина нагадала Кремлю: Крим ніколи не буде російським

У жовтні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина не визнає «незаконну анексію» Криму Росією

Туреччина вважає Україну ключовою країною, здатною забезпечити стабільність і безпеку в регіоні

Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає приналежність окупованого Криму до Росії. Про це заявив глава турецького МЗС Мевлют Чавушоглу.

За його словами, позиція Анкари щодо визнання російського статусу Криму не змінилася, незважаючи на позитивний розвиток відносин Туреччини та Росії, повідомляє AMN News.

«Наші відносини з Росією розвиваються позитивно і ми будемо підтримувати зв'язок з Росією на наступному етапі, проте позиція Туреччини щодо Криму не зміниться», ─ сказав дипломат, виступаючи на пресконференції в середу, 30 грудня.

У жовтні президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Туреччина не визнає «незаконну анексію» Криму Росією, підтримуючи територіальну цілісність України. Він додав, що вважає Україну ключовою країною, здатною забезпечити стабільність і безпеку Туреччини.

Нагадаємо, Республіка Крим була незаконно відторгнута від України навесні 2014 року в результаті спланованої Москвою спецоперації із загальної дестабілізації країни після Революції Гідності.

Верховна Рада офіційною датою початку окупації Криму військами РФ встановила 20 лютого 2014 року. Україна та більшість країн світу не визнали анексію Криму Росією.