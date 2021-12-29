Священник написав смішний пост про похорон та став героєм соцмереж

Священник написав пост про похорони взимку та розмістив фото з кладовища

Публікація священнослужителя викликала активне обговорення у соцмережі

Священник із Полтавщини у стилі чорного гумору попросив українців бути пильними через негоду, мовляв ховати людей у таку погоду складно. Відповідний пост настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Дедюхін розмістив у Facebook.

«Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало», – наголосив панотець. Під дописом Дедюхін розмістив фото з кладовища.

Така іронія священика просто підірвала мережу:

«Найбільш ідеальний пост про снігопад. А то всі стандартно пишуть про красу, про настрої... Ідіть спочатку на цвинтар, кадилом помахайте неслухняною від холоду рукою, тоді ставитимете дурні фото на тему снігопаду»;

«Одна людина казала, що помирати зимою недобре, бо люди клясти будуть, як копатимуть мерзлу землю. А літом добре, лежиш собі, посміхаєшся»;

«Оптимістично»;

«А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний. Он як святі отці мочать»;

«Переконливо»;

«Пост жорсткої мотивації! Дай вам Боже здоровля! І щоб найменше такої роботи у вас було...»;

«Тобто вся справа в погоді? Потепліє і Вам ховати буде приємніше? Дурдом, якийсь»;

«Отче, цей пост зробив мій день. Дякую».

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