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    Священник написав смішний пост про похорон та став героєм соцмереж

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    Священник написав пост про похорони взимку та розмістив фото з кладовища - Священник написав смішний пост про похорон та став героєм соцмереж
    Священник написав пост про похорони взимку та розмістив фото з кладовища
    фото Олександр Дедюхін/Facebook

    Публікація священнослужителя викликала активне обговорення у соцмережі

    Священник із Полтавщини у стилі чорного гумору попросив українців бути пильними через негоду, мовляв ховати людей у таку погоду складно. Відповідний пост настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Дедюхін розмістив у Facebook.

    «Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало», – наголосив панотець. Під дописом Дедюхін розмістив фото з кладовища.

    Така іронія священика просто підірвала мережу:

    • «Найбільш ідеальний пост про снігопад. А то всі стандартно пишуть про красу, про настрої... Ідіть спочатку на цвинтар, кадилом помахайте неслухняною від холоду рукою, тоді ставитимете дурні фото на тему снігопаду»;
    • «Одна людина казала, що помирати зимою недобре, бо люди клясти будуть, як копатимуть мерзлу землю. А літом добре, лежиш собі, посміхаєшся»;
    • «Оптимістично»;
    • «А ще кажуть, що у медиків гумор специфічний. Он як святі отці мочать»;
    • «Переконливо»;
    • «Пост жорсткої мотивації! Дай вам Боже здоровля! І щоб найменше такої роботи у вас було...»;
    • «Тобто вся справа в погоді? Потепліє і Вам ховати буде приємніше? Дурдом, якийсь»;
    • «Отче, цей пост зробив мій день. Дякую».

    Нагадаємо, патріарх Варфоломій озвучив нездійсненну мрію російського православ’я

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    Теги: церква снігопад гумор цвинтар похорон
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    Священник написав смішний пост про похорон та став героєм соцмереж