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    Думки вголос

    Москва робить все можливе, щоби розсварити Київ і Константинополь

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Москва робить все можливе, щоби розсварити Київ і Константинополь

    Заява головного дипломата РПЦ м. Іларіона Алфєєва про «20 ставропігій» - якраз з цього ряду

    Так, в межах Київської Митрополії існувала низка ставропігій, тобто церковних інституцій (монастирі, братства), які були вилучені з юрисдикції місцевого архієрея і вважалися підпорядкованими безпосередньо Вселенському Патріарху. Найбільш відома зі ставропігій - Печерська Лавра.

    Однак, по-перше, ставропігії існували в Митрополії, яка вся належала до Вселенського Патріархату. По-друге, Київські Митрополити все одно мали нагляд за ставропігіями - як Екзархи Патріарха.

    Зараз Вселенський Патріархат має ставропігії, подібні до тих, що були у Київській Митрополії - але всі вони знаходяться в межах самої Церкви Константинопольського Патріархату, а не в межах автокефальних Церков.

    Рішення про те, що Українська Церква отримує Томос про автокефалію - ухвалене. Тому нині йдеться виключно про ОДНУ ставропігію - представництво Вселенського Патріарха в Україні. Це представництво має той самий статус, що світські посольства. Не може одна держава мати в іншій 20 посольств.

    Тому заяви м. Іларіона про «десятки ставропігій» - всього лиш дипломатичний хід, покликаний внести напругу у взаємини Києва і Константинополя. Але і ці намагання, як низка попередніх - залишаться безплідними.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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