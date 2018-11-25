Москва робить все можливе, щоби розсварити Київ і Константинополь

Заява головного дипломата РПЦ м. Іларіона Алфєєва про «20 ставропігій» - якраз з цього ряду

Так, в межах Київської Митрополії існувала низка ставропігій, тобто церковних інституцій (монастирі, братства), які були вилучені з юрисдикції місцевого архієрея і вважалися підпорядкованими безпосередньо Вселенському Патріарху. Найбільш відома зі ставропігій - Печерська Лавра.

Однак, по-перше, ставропігії існували в Митрополії, яка вся належала до Вселенського Патріархату. По-друге, Київські Митрополити все одно мали нагляд за ставропігіями - як Екзархи Патріарха.

Зараз Вселенський Патріархат має ставропігії, подібні до тих, що були у Київській Митрополії - але всі вони знаходяться в межах самої Церкви Константинопольського Патріархату, а не в межах автокефальних Церков.

Рішення про те, що Українська Церква отримує Томос про автокефалію - ухвалене. Тому нині йдеться виключно про ОДНУ ставропігію - представництво Вселенського Патріарха в Україні. Це представництво має той самий статус, що світські посольства. Не може одна держава мати в іншій 20 посольств.

Тому заяви м. Іларіона про «десятки ставропігій» - всього лиш дипломатичний хід, покликаний внести напругу у взаємини Києва і Константинополя. Але і ці намагання, як низка попередніх - залишаться безплідними.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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