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    Думки вголос

    Щастя - бути поруч з Адою

    • Римма Зюбіна

      Українська театральна та кіноакторка, громадська активістка

    • Розсилка
    Щастя - бути поруч з Адою

    З Днем народження!

    Яке це невимовне щастя, ось так сидіти поруч. Дивитись чорнобіле кіно, сміятись разом до нестями і спільного брохіального кашлю.

    І коли Ада повертається до онука Льоши і питає: «Ну чого Ви не смієтесь? Ну смішно же!». А в деякі драматичні моменти Ада від хвилювання, хапає мене і Льошу руцями. 

    А я шепочу їй: «Адо Миколаївно, це ж кіно. Все буде добре і вони одружаться»)) 

    Її фотокартки прикрашали мої стіни в дитинстві. Я мріяла бути схожою на Неї. 

    Я люблю Її з «Вічного зову» і мрію зняти рімейк на «Дівчинка, хочеш зніматись в кіно». І я просто люблю Її. Ні. Я люблю Її не просто.

    Я люблю Аду Роговцеву саме так, як вмію любити лише я.

    Джерело: блог Римми Зюбіної

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    кіно
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