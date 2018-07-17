Щастя - бути поруч з Адою

Римма Зюбіна Українська театральна та кіноакторка, громадська активістка

Римма Зюбіна

Розсилка ВІДПРАВИТИ

З Днем народження!

Яке це невимовне щастя, ось так сидіти поруч. Дивитись чорнобіле кіно, сміятись разом до нестями і спільного брохіального кашлю.

І коли Ада повертається до онука Льоши і питає: «Ну чого Ви не смієтесь? Ну смішно же!». А в деякі драматичні моменти Ада від хвилювання, хапає мене і Льошу руцями.

А я шепочу їй: «Адо Миколаївно, це ж кіно. Все буде добре і вони одружаться»))

Її фотокартки прикрашали мої стіни в дитинстві. Я мріяла бути схожою на Неї.

Я люблю Її з «Вічного зову» і мрію зняти рімейк на «Дівчинка, хочеш зніматись в кіно». І я просто люблю Її. Ні. Я люблю Її не просто.

Я люблю Аду Роговцеву саме так, як вмію любити лише я.

Джерело: блог Римми Зюбіної

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