Щастя - бути поруч з Адою
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Розсилка
З Днем народження!
Яке це невимовне щастя, ось так сидіти поруч. Дивитись чорнобіле кіно, сміятись разом до нестями і спільного брохіального кашлю.
І коли Ада повертається до онука Льоши і питає: «Ну чого Ви не смієтесь? Ну смішно же!». А в деякі драматичні моменти Ада від хвилювання, хапає мене і Льошу руцями.
А я шепочу їй: «Адо Миколаївно, це ж кіно. Все буде добре і вони одружаться»))
Її фотокартки прикрашали мої стіни в дитинстві. Я мріяла бути схожою на Неї.
Я люблю Її з «Вічного зову» і мрію зняти рімейк на «Дівчинка, хочеш зніматись в кіно». І я просто люблю Її. Ні. Я люблю Її не просто.
Я люблю Аду Роговцеву саме так, як вмію любити лише я.
Джерело: блог Римми Зюбіної