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«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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«Ніхто не знає, що буде». Партія Путіна проводить виборчу кампанію до Думи у паніці
Засідання Державної Думи Росії
фото з відкритих джерел

Вибори до Державної Думи Росії відбудуться за три місяці 

Провладна російська партія «Єдина Росія» застрягла у глибокій внутрішній кризі за три місяці до парламентських виборів. Керівництво політсили та куратори з Кремля досі не мають остаточних установок, ключових тез та навіть фінальних списків кандидатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Головною причиною паралічу виборчого штабу джерела називають тотальну нестабільність у країні-агресорці. Очікується, що передвиборчу програму росіянам покажуть лише наприкінці серпня – фактично за місяць до голосування.

«Ніхто ні в нас, ні в Кремлі, ні в уряді до ладу не знає, що буде наступного місяця, наступного тижня – з війною, економікою… Тепер додався ще й бензин», – видання високопоставленого співрозмовника всередині партії.

Один із політтехнологів, який зараз працює з «Єдиною Росією» в регіонах, охарактеризував підготовку до виборів одним словом – «п*здець», наголосивши, що у попередніх виборчих циклах імена кандидатів були чітко зрозумілі ще за пів року до активної фази. Підсумковий варіант списку очікують не раніше з'їзду партії 28 червня.

Видання зазначає, що зараз усередині еліт триває жорстка боротьба за структуру федеральної частини списку:

  • Варіант Медведєва: Голова партії Дмитро Медведєв активно лобіює «трійку», де перше місце дістанеться йому, друге – меру Москви Сергію Собяніну, а третє – пораненому пропагандисту Євгену Піддубному.
  • Варіант Кремля: В Адміністрації президента розглядають ширшу «п'ятірку». При цьому Медведєва звідти можуть взагалі прибрати, натомість включивши самого Володимира Путіна, міністра оборони Андрія Бєлоусова або очільника МЗС Сергія Лаврова (хоча останній, за даними джерел, брати участь у виборах категорично не бажає).

Повідомляється, що окупанти планують активно спекулювати на темі війни. За підсумками внутрішньопартійних праймеріз перші місця вже посіли 47 так званих «ветеранів СВО».

Вибори до Державної думи РФ відбудуться у єдиний день голосування – 20 вересня 2026 року. Згідно з російським законодавством, голосування за новий склад парламенту призначається на третю неділю вересня того року, коли закінчуються повноваження попереднього скликання. Через безпекові ризики та паливну кризу Кремль може розтягнути процес голосування на три дні – з 18 по 20 вересня.

Очікується, що за прохідними списками до Держдуми потраплять ще 10–15 військових.

Крім того, Кремль вирішив розбавити список «вдовами загиблих героїв». Зокрема, мандат планують запропонувати вдові знищеного на початку червня офіцера Нарана Очір-Горяєва, якого за життя Кремль використовував для публічних пропагандистських заходів за участі Путіна.

«Главком» писав, що Держдума ухвалила закон, який забороняє депортувати з Росії іноземних громадян, котрі уклали контракт із російським міністерством оборони та брали участь у бойових діях, зокрема у війні проти України.

До слова, у Держдумі Росії закликали завдати масованих ударів не лише по Києву, а й по аеропорту «Бориспіль» та залізничних мостах через Дніпро. З такою агресивною заявою виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

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Теги: війна Госдума путін вибори

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