Актриса великої Душі. З Днем народження, Адо Миколаївно!

Римма Зюбіна Українська театральна та кіноакторка, громадська активістка

Римма Зюбіна

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ада Роговцева. Це фото красномовніше за всі можливі слова!

Ада по сьогоднішній день їздить на фронт. Вона грає вистави на самому «передку»

У мене лише кілька фото з Адою Миколаївною, але з дитинства після «Вечного зова» її фотокартки висіли на стіні над столом, де я робила уроки.

І звісно, найважчі шкільні моменти - домашні завдання з фізики чи хімії, примушували мене відірватися від незрозумілого підручника, підняти голову і тоді я бачила ЇЇ - фото з «Союзпечати» - де Ада серед березок, фото з кіножурналів, де Ада в кіноролях.

Я читала все про Неї, я слухала, як Вона читає поезію на платівках, я дивилась всі фільми з Нею, я мріяла стати схожою на Неї.

Моя Мама кілька років тому знайшла мій шкільний твір «Ким я хочу стати». І там я пишу про свого кумира. Весь твір про Аду Миколаївну Роговцеву.

Вже в Києві я обожнювала «Священные чудовища» і «Даму без камелий» Віктюка. Я вважаю великою прикрістю, що Ади нема в її театрі, бо в "Лесю Українку" ходили на Роговцеву.

Я мріяла познайомитись і

ми познайомились на зйомках «В двух км. от Нового года».

Ми знімали під Києвом в приватному домі. Я тихенько зайшла на кухню, бо в кімнаті йшла зйомка і там, на кухні стояла Ада.

Я миттєво почала говорити все, що хотіла сказати всі ці роки, як люблю її, яка вона геніальна, а вона припинила мій монолог і сказала:



«Добре, слухай, а ти знаєш як в цій мікрохвильовці підсмажити сухарики? Я така голодна, обіди ще везуть, а я з поїзда, в 6 ранку приїхала і в 7 мене повезли зніматися». І це було так несподівано і так легко, наче ми сто років знайомі. Ми почали боротися з микрохвильовкою і сміятися. Бо все треба було робити тихо, а тихо не виходило))

А потім коли знімали в масовій сцені мій крупний план, всі актори пішли собі, хто на перекур, хто відпочити і лише Ада сказала: «Я залишуся, допоможу тобі. Тобі ж треба в чиїсь очі дивитися»

І тоді я відчула таку неймовірну підтримку. Ці очі!

Ада Роговцева, «Вечный зов»



А потім, коли всі епізоди з Адою відзняли, вона не вимагала машину в Київ, вона чекала до 3 ночі, до закінчення зйомок, спокійно сіла в автобус з усіма і поїхала додому, як всі. Жодних райдерів, вимог, понтів. Так працюють профессіонали!

Я знала, що Вона - Зірка, а з того моменту я відчула в ній ще й неймовірно прекрасну справжню Людину.

Потім були Майдани і Ада завжди була з мого боку барикад.

Потім почалась війна і Ада по сьогоднішній день їздить на фронт. Вона грає вистави на самому «передку».

Вона, Вона - неймовірна!

Я обожнюю Її і бажаю, щоби вона відчувала все те тепло, яке щедро дарує нам.

Це фото з прем'єри «Гнізда горлиці».

Ада Миколаївна знайшла час і сили, прийти і підтримати мене. Вона прийшла до здачу «Квітки Будяк», аби підтримати мого чоловіка Станіслав Мойсеєв, сіла біля мене і весь час тримала мою руку в своїй руці.

Це неможливо забути. Це було так необхідно нам. І за все, за все я дякую Актрисі великої Душі!

Я не відкладаю свою любов на завтра, як написали Ви у своєму вірші.

Я люблю Вас завжди!

З Днем народження, Велика Адо!

Джерело: блог Римми Зюбіної

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