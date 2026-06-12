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Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Перші F-35 офіційно стали частиною польської армії
Польські ВПС поповнилися першими винищувачами F-35
фото з відкритих джерел

Польща посилила бойову авіацію сучасними винищувачами

Збройні сили Польщі офіційно включили до свого складу американські винищувачі п’ятого покоління F-35. Урочиста церемонія відбулася на 32-й базі тактичної авіації в Лаську. Про це пише Polsat News, передає «Главком».

З нагоди прийняття нових літаків польські пілоти здійснили демонстраційні польоти над Гданськом, Варшавою та Краковом у межах акції «Привітання з Польщею».

У заходах взяли участь президент Польщі Кароль Навроцький, міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш, маршал Сенату Малгожата Кідава-Блонська та представники США.

Польща замовила 32 винищувачі F-35 Lightning II у 2020 році. Перші три літаки країна отримала наприкінці травня 2026 року.

Нові винищувачі базуватимуться спочатку в Лаську, а згодом частину з них планують розмістити на авіабазі у Свідвині, де раніше експлуатували радянські Су-22. F-35 вважаються одними з найсучасніших бойових літаків у світі та поступово стають основою тактичної авіації багатьох країн НАТО.

До слова, Україна планує зробити шведські винищувачі Gripen основою своїх Повітряних сил. Якщо домовленості будуть реалізовані, літак уперше пройде повноцінне бойове випробування у війні проти Росії. 

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Теги: винищувач Польща

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