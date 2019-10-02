Коли я бачитиму жовте листя, я буду думати про Вас...

Римма Зюбіна Українська театральна та кіноакторка, громадська активістка

Римма Зюбіна

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Гія Канчелі створював музику, яка не лише музика...

Сьогодні помер Великий композитор Гія Канчелі. Послухайте його сьогодні.

А я згадаю зараз лише про один його твір.

Коли ми створювали виставу #Secondlove я попросила режисера Олена Щурська один свій монолог читати саме під музику Канчелі «Жовте листя» і попросила свого приятеля перекласти мені з грузинської текст. Вислала цю пісню і отримала запитання «Римма, а навіщо Вам така сумна музика?» Я зрозуміла, що це те що треба виставі)

Вона звучить під час мого монолога мами і перевертає мою душу. Жовте листя. Як це музично і геніально, піти з життя під музику жовтого листя в жовтні...





Гія Канчелі створював музику, яка не лише музика...

Щоразу, коли я бачитиму жовте листя, я буду думати про Вас...

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