Коли я бачитиму жовте листя, я буду думати про Вас...
Гія Канчелі створював музику, яка не лише музика...
Сьогодні помер Великий композитор Гія Канчелі. Послухайте його сьогодні.
А я згадаю зараз лише про один його твір.
Коли ми створювали виставу #Secondlove я попросила режисера Олена Щурська один свій монолог читати саме під музику Канчелі «Жовте листя» і попросила свого приятеля перекласти мені з грузинської текст. Вислала цю пісню і отримала запитання «Римма, а навіщо Вам така сумна музика?» Я зрозуміла, що це те що треба виставі)
Вона звучить під час мого монолога мами і перевертає мою душу. Жовте листя. Як це музично і геніально, піти з життя під музику жовтого листя в жовтні...
Гія Канчелі створював музику, яка не лише музика...
Щоразу, коли я бачитиму жовте листя, я буду думати про Вас...