В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 14 червня 2026 року

Вдень у столиці температура коливатиметься від 20° до 22°

Сьогодні, 14 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на сході та заході, вдень в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°, у західних та більшості північних областей вночі 9-14°, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 14 червня Укргідрометцентр

У неділю, 14 червня, у Києві мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у Києві вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Як відомо, найближчими днями літня спека в Україні поступиться місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7 °C. Проте у столиці екстремального похолодання не передбачається, хоча погода також стане значно свіжішою.