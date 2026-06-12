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У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото)
Андрій Пінчук ледь не загинув через посилку з вибухівкою
фото з відкритих джерел

Чоловік безпосередньо керував репресіями проти проукраїнського населення

У Московській області Російської Федерації вчинено замах на одного з колишніх ватажків терористичної організації «ДНР» Андрія Пінчука, який свого часу очолював так зване «міністерство державної безпеки» на окупованій Донеччині. Зрадник отримав пакунок із вибухівкою через кур'єрську доставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові канали.

Повідомляється, що сам інцидент стався у населеному пункті Щапово, що входить до складу Новомосковського адміністративного округу Москви.

Деталі замаху

У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото) фото 1

Про деталі інциденту Пінчук особисто розповів медіа. За його словами, замах було організовано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Потужну вибухівку замаскували під звичайну посилку, яку привіз кур'єр.

Бойовик заявив, що в останній момент зорієнтувався і встиг трохи сховатися від епіцентру вибуху. У результаті він дістав лише легку контузію.

У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото) фото 2

Російські правоохоронні органи оголосили розшук підозрюваних, які можуть бути причетні до організації вибуху та доставки замінованого пакунка.

Хто такий Андрій Пінчук

У Підмосков'ї підірвали колишнього «міністра держбезпеки ДНР» Пінчука: деталі замаху (фото) фото 3

Андрій Пінчук – кадровий російський силовик, виходець із органів держбезпеки РФ, який довгі роки працював у структурах ФСБ у невизнаному Придністров'ї.

У 2014 році, з початком російської агресії, його відрядили на Донбас, де він став першим «міністром державної безпеки ДНР» і безпосередньо керував репресіями проти проукраїнського населення, тортурами та розбудовою терористичної мережі.

Після повернення до Росії Пінчук став одним із керівників «Союзу добровольців Донбасу» та регулярно виступав у ролі «воєнного експерта» на пропагандистських телеканалах, виправдовуючи повномасштабне вторгнення в Україну.

«Главком» писав, що у місті Балашиха Московської області внаслідок підриву автомобіля ліквідовано високопоставленого військового –полковника російської армії Даміра Давидова. Він очолював управління постачання ракет і артилерійських боєприпасів Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ. Давидов брав безпосередню участь у плануванні, матеріально-технічному забезпеченні та організації повномасштабного російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року. 

Нагадаємо, що під Москвою у Балашисі вибухнув автомобіль BMW, його водій загинув. Вибух стався близько 5:30 ранку в мікрорайоні Авіаторів на вулиці Колдунова. Слідчий комітет зауважив, що під час руху автомобіля було здійснено підрив вибухового пристрою. Водій отримав численні поранення, від яких помер на місці події.

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Теги: вибухівка росія «ДНР» зрадники

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