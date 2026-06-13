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В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні короткочасні дощі, місцями грози: погода на 13 червня 2026 року
В Україні мінлива хмарність, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 21° до 23°

Сьогодні, 13 червня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях грози, град та шквали 15-20 м/с. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в більшості північних, центральних, південних областей, вдень на Лівобережжі, в Криму та заході країни короткочасні дощі, на решті території без опадів, вдень на Лівобережжі та в Криму грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-15° (у західних областях 6-11°), вдень 19-24°, на південному сході та сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Прогноз погоди на 13 червня
Прогноз погоди на 13 червня
Укргідрометцентр

У суботу, 13 червня, у Києві мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 10-15°, вдень 19-24°, у Києві вночі 12-14°, вдень 21-23°.

Як відомо, найближчими днями літня спека в Україні поступиться місцем дощам, грозам та відчутному похолоданню – у деяких регіонах вночі температура впаде навіть до +7 °C. Проте у столиці екстремального похолодання не передбачається, хоча погода також стане значно свіжішою. 

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер погода

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