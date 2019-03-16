Реформа, яка точно провалилась

Римма Зюбіна Українська театральна та кіноакторка, громадська активістка

Римма Зюбіна

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Ілюстраційна світлина

Про театральну реформу

Я не знаю, як саме реформи відбуваються в інших галузях, але про театральну, сміливо можу сказати, що вона провалилась.

Контракт з акторами - це радянського зразка «трудовое соглашение». Його перезаключають на термін від року до п'яти. Майже в усіх театрах, майже з усіма акторами. Бо ж звільнення поведе за собою скандали, суди. А ніяких революцій ніхто не бажає. І всім зручненько. Актору - аби до пенсії добути, а керівництву аби тихо було.

Зарплатня теж лишилась «згідно штатного розкладу». І не впливає чи 20 вистав чи 2 на місяць грає актор.

Контракт, в усьому світі це так:

Граєш - отримуєш гроші,

Не граєш - не отримуєш,

Граєш добре - отримуєш більше ніж інші,

Граєш погано - не граєш в театрі взагалі- контракт не продовжено.

І «звання» тоді не потрібні, про них мріють, бо вони дають 30 відсотків до зарплатні.



Але для цього потрібна, зрештою, співпрацю з культурними установами МінФіну і МінЮсту - закласти ці витрати і захистити працівників законодавчо. І не треба вигадувати велосипед, він вже існує.

Джерело: блог Римми Зюбіної

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