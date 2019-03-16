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    Думки вголос

    Реформа, яка точно провалилась

    • Римма Зюбіна

      Українська театральна та кіноакторка, громадська активістка

    • Розсилка
    Ілюстраційна світлина - Реформа, яка точно провалилась
    Ілюстраційна світлина

    Про театральну реформу

    Я не знаю, як саме реформи відбуваються в інших галузях, але про театральну, сміливо можу сказати, що вона провалилась.

    Контракт з акторами - це радянського зразка «трудовое соглашение». Його перезаключають на термін від року до п'яти. Майже в усіх театрах, майже з усіма акторами. Бо ж звільнення поведе за собою скандали, суди. А ніяких революцій ніхто не бажає. І всім зручненько. Актору - аби до пенсії добути, а керівництву аби тихо було.

    Зарплатня теж лишилась «згідно штатного розкладу». І не впливає чи 20 вистав чи 2 на місяць грає актор. 

    Контракт, в усьому світі це так:

    • Граєш - отримуєш гроші,
    • Не граєш - не отримуєш,
    • Граєш добре - отримуєш більше ніж інші,
    • Граєш погано - не граєш в театрі взагалі- контракт не продовжено. 

    І «звання» тоді не потрібні, про них мріють, бо вони дають 30 відсотків до зарплатні. 

    Але для цього потрібна, зрештою, співпрацю з культурними установами МінФіну і МінЮсту - закласти ці витрати і захистити працівників законодавчо. І не треба вигадувати велосипед, він вже існує.

    Джерело: блог Римми Зюбіної

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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