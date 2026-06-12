Китай навчав сотні військових РФ для війни проти України: Євросоюз знайшов докази

Спецслужби Євросоюзу знайшли докази, що Китай тренував російських солдатів для війни в Україні

Брюссель отримав беззаперечні підтвердження прямого залучення Китаю до військової підтримки Російської Федерації. Про це українським медіа повідомив в Брюсселі високопосадовець Євросоюзу, інформує «Главком».

Повідомляється, що спецслужби Європейського Союзу верифікували інформацію про те, що сотні російських військовослужбовців проходили бойову підготовку на території Китаю перед відправкою на фронт в Україну.

Попри офіційні заперечення з боку Пекіна, європейська сторона володіє твердою доказовою базою.

«Інформацію щодо тренування Китаєм російських солдатів підтвердили наші служби. Тренування відбувалося на кількох тренувальних базах у Китаї, його отримали сотні російських військових», – заявив представник Європейського Союзу.

Представники європейських спецслужб заявили, що поїздки китайських військових до Росії тривали ще з 2024 року, однак навчання російських бійців безпосередньо у Китаї стало новим етапом співпраці між країнами.

Посадовець Євросоюзу повідомив, що стосунки ЄС та Китаю, і зокрема, це питання, обговорюватиметься міністрами закордонних справ Євросоюзу у понеділок, 15 червня.

Також будуть обговорені торговельні стосунки, зокрема, залежність оборонної промисловості Євросоюзу від китайських постачальників та можливість її припинення.

Зауважимо, у травні агенція Reuters писав, що Китай наприкінці минулого року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військовослужбовців. Частина з них після навчання повернулася воювати в Україну. За даними розвідки, китайська індустрія безпілотників надала росіянам технологічні новинки та передові методи підготовки, зокрема льотні симулятори.

Значна частина російського персоналу складалася з високопоставлених інструкторів, спроможних передавати отримані знання далі по ланцюжку командування.

Міністерство закордонних справ Китаю категорично заперечило інформацію розвідок західних країн щодо таємного тренування російських військовослужбовців на базах у Китаї.