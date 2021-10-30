Адвокатка імовірного винуватця ДТП у Харкові заявила, що їй погрожують

Захисниця 16-річного водія Infiniti каже: «погрожували вирізати усю мою сім'ю, вбити усіх, спалити мій дім»

У Харкові захисниця 16-річного водія Infiniti Інна Данилова заявляє про погрози з боку невідомих, які вимагають, щоб вона вийшла зі справи. Про це повідомляє «Суспільне», якому адвокатка розповіла, що готує заяву до поліції з цього приводу.

«Погрожували вирізати усю мою сім'ю, вбити усіх, спалити мій дім. Були повідомлення і дзвінки: «Щоб ти здохла», «Ти здохнеш», «Тебе зіб'є машина», «Твоя дитина помре». Знайшли акаунт мого сина і почали писати моїй дитині в особисті повідомлення подібного характеру. Ось такі погрози з вимогою, щоб я вийшла зі справи», – сказала Данилова.

Напередодні скріншот із погрозами на адресу адвоката оприлюднив її колега Олег Головков.

«Поки відмовлятися від справи я не збираюся – це однозначно. Я вважаю, що я – адвокат, і це моя робота. Ми ж у правовій державі живемо. Адвокат повинен виконувати свою роботу з обов'язками, які на нього покладаються. Незалежно від того, хто його клієнт», – каже Данилова.

Обурення у соцмережах викликав коментар адвоката напередодні судового засідання 28 жовтня, у якому вона каже про травму голови 16-річного водія Infiniti, його шоковий стан та неналежну медичну допомогу після аварії.

«Я розумію, що він отримав найменші травми. Я не заперечую, але ж він їх отримав. Я сказала так, як воно є. У нас є норма закону, кожен має право на медичну допомогу», – говорить Данилова.

За її словами, сторона захисту підозрюваного намагалася зв'язатися з родиною загиблого водія Chevrolet для надання матеріальної компенсації за моральну шкоду.

«Цим питанням займаються мої колеги. Ми намагаємося знайти спільну мову. Спершу вони намагались йти на контакт, а зараз вони всі закрились. Сподіваюсь, що вони підуть на контакт», – сказала Данилова.

28 жовтня близько 20:40 16-річний водій автомобіля Infiniti Микола Харківський на великій швидкості намагався перетнути перехрестя на проспекті Гагаріна на червоне світло та зіткнувся із машиною Chevrolet. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці.

За даними прокуратури, водій Infiniti має непогашену судимість. Улітку 2021 року він був засуджений на два роки (умовно) в рамках кримінального провадження щодо стрілянини в супермаркеті, де постраждала жінка. Строк умовного покарання ще не минув. Тому до вироку за ДТП йому можуть додати ще два роки за попередній злочин. Тобто максимальне покарання, яке йому загрожує – 10 років за ґратами.

Напередодні стало відомо, що 16-річну знайому Миколи Харківського, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові, Єлизавету Дусик взяли під охорону через погрози, що почали їй надходити.

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