  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    «Мажорна» ДТП у Харкові: з’явилося відео з Infiniti 16-річного водія

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Малолітні учасники смертельної ДТП перед аварією знімали відео для соцмереж - «Мажорна» ДТП у Харкові: з’явилося відео з Infiniti 16-річного водія
    Малолітні учасники смертельної ДТП перед аварією знімали відео для соцмереж
    скріншот з відео

    На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить по Харкову на великій швидкості

    16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський та його малолітні пасажири перед аварією викладали у соцмережі відео з автівки.

    «Харківський та компанія встигли позаписувати відосів перед смертельним ДТП. Коли там вже під домашній арешт дитину відпустять у NFS пограти?», – риторично запитує паблік «Київ оперативний».

    На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить по Харкову на великій швидкості.

    Зазначимо, 16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

    Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.

    За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

    Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

    Читайте також:
    Теги: Харків ДТП водій автомобіль аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Мажорна» ДТП у Харкові: з’явилося відео з Infiniti 16-річного водія