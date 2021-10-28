«Мажорна» ДТП у Харкові: з’явилося відео з Infiniti 16-річного водія

Малолітні учасники смертельної ДТП перед аварією знімали відео для соцмереж

На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить по Харкову на великій швидкості

16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський та його малолітні пасажири перед аварією викладали у соцмережі відео з автівки.

«Харківський та компанія встигли позаписувати відосів перед смертельним ДТП. Коли там вже під домашній арешт дитину відпустять у NFS пограти?», – риторично запитує паблік «Київ оперативний».

На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить по Харкову на великій швидкості.

Зазначимо, 16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.

За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

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