«Мажорна» ДТП у Харкові: з’явилося відео з Infiniti 16-річного водія
На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить по Харкову на великій швидкості
16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові Микола Харківський та його малолітні пасажири перед аварією викладали у соцмережі відео з автівки.
«Харківський та компанія встигли позаписувати відосів перед смертельним ДТП. Коли там вже під домашній арешт дитину відпустять у NFS пограти?», – риторично запитує паблік «Київ оперативний».
На кадрах підлітків видно, що Infiniti, яка того ж вечора потрапить у ДТП, мчить по Харкову на великій швидкості.
Зазначимо, 16-річний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.
Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія.
За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.
Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.
Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.
Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.