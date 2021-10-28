«Йому складно». Адвокатка водія Infiniti розповіла, що він нічого не пам'ятає про ДТП

Данилова: «Заборонили навіть передати анальгін від головного болю»

Адвокатка 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який скоїв смертельну аварію в Харкові у ніч на 27 жовтня, Інна Данилова заявила, що хлопець перебуває у шоковому стані та половину подій не пам’ятає. А також, що Харківському не надали належної медичної допомоги. Про це вона розповіла у розмові з журналістами після того, як суд обрав запобіжний захід підозрювальному.

«Він вийшов із автомобіля і в нього була розбита голова. Зрозуміло, що він переніс шок. Я зараз його не виправдовую та не захищаю, а розповідаю те, як склалася громадська думка по відношенню до нього. Його відвезли у четверту невідкладну допомогу, лікарі йому приклеїли ватку і рану йому ніхто не зашив. Обмотали бинтом і відправили у СІЗО. Заборонили навіть передати анальгін від головного болю. У нього є такі моменти, що він перебуває у такому шоковому стані, що половину не пам’ятає. Він каже, що пам’ятає як був удар, силу удару. Він також каже, якщо дійсно я був за кермом, то я несу повну відповідальність...Йому дуже складно», – намагалася виправдати вчинок свого клієнта Данилова.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Нагадаємо, сьогодні 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця. Адвокат наполягав, що хлопцеві лише 16 років і йому потрібна медична допомога.

Зі слів адвокатки, Харківський готовий нести відповідальність, якщо підтвердиться, що він був за кермом

Прокуратура вимагала відправити підозрюваного на 60 днів у СІЗО без права застави. Під час судового засідання хлопець вибачився перед родичами потерпілих.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.