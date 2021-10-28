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    «Йому складно». Адвокатка водія Infiniti розповіла, що він нічого не пам'ятає про ДТП

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    Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця - «Йому складно». Адвокатка водія Infiniti розповіла, що він нічого не пам'ятає про ДТП
    Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця
    фото скріншот відео

    Данилова: «Заборонили навіть передати анальгін від головного болю»

    Адвокатка 16-річного водія Infiniti Миколи Харківського, який скоїв смертельну аварію в Харкові у ніч на 27 жовтня, Інна Данилова заявила, що хлопець перебуває у шоковому стані та половину подій не пам’ятає. А також, що Харківському не надали належної медичної допомоги. Про це вона розповіла у розмові з журналістами після того, як суд обрав запобіжний захід підозрювальному.

    «Він вийшов із автомобіля і в нього була розбита голова. Зрозуміло, що він переніс шок. Я зараз його не виправдовую та не захищаю, а розповідаю те, як склалася громадська думка по відношенню до нього. Його відвезли у четверту невідкладну допомогу, лікарі йому приклеїли ватку і рану йому ніхто не зашив. Обмотали бинтом і відправили у СІЗО. Заборонили навіть передати анальгін від головного болю. У нього є такі моменти, що він перебуває у такому шоковому стані, що половину не пам’ятає. Він каже, що пам’ятає як був удар, силу удару. Він також каже, якщо дійсно я був за кермом, то я несу повну відповідальність...Йому дуже складно», – намагалася виправдати вчинок свого клієнта Данилова.

    До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

    Нагадаємо, сьогодні 16-річного винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

    Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця. Адвокат наполягав, що хлопцеві лише 16 років і йому потрібна медична допомога.

    Зі слів адвокатки, Харківський готовий нести відповідальність, якщо підтвердиться, що він був за кермом

    Зі слів адвокатки, Харківський готовий нести відповідальність, якщо підтвердиться, що він був за кермом

    Прокуратура вимагала відправити підозрюваного на 60 днів у СІЗО без права застави. Під час судового засідання хлопець вибачився перед родичами потерпілих.

    Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

    Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

    Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

    Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

    Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

    Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

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    Теги: Харків прокуратура ДТП суд СІЗО арешт адвокат водій
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    «Йому складно». Адвокатка водія Infiniti розповіла, що він нічого не пам'ятає про ДТП