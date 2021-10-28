Адвокатка харківського мажора на Infiniti – прихильниця «руського миру» та антивакцинаторка

Про вподобання юристки свідчать її акаунти у соціальних мережах

Адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації. Про це свідчить зміст її Facebook-сторінки.

Серед сторінок, які адвокатка вподобала у соціальній мережі, зокрема наявні сторінки лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, одіозного ексрегіонала Андрія Портнова, проросійського каналу «112 Україна» тощо.

Навесні 2014 року адвокатка робила репости дописів МЗС Росії стосовно ситуації на Донбасі, в яких російське зовнішньополітичне відомство лицемірно закликало до «діалогу чинної київської влади з представниками Донбасу».

Також вона обурювалася через зруйнування пам’ятників радянським полководцям. Наприкінці 2020 року, після смерті одіозного очільника Харкова Геннадія Кернеса, Інна Данилова опублікувала у соціальній мережі емоційній допис, у якому називала його «найкращим мером у світі» та дякувала «за все».

Окрім того, як з’ясувалося, адвокатка, принаймні раніше, була активним критиком вакцинації, вважаючи, що вакцини здатні вбити людину або призвести до інших тяжких наслідків. Зокрема, в одному з дописів вона критикує гіпотетично можливий примус до вакцинації: «Держава закупила, значить колись. І все одно, що паралізує чи помреш».

Нагадаємо, 26 жовтня увечері в Харкові на вулиці Одеській трапилась масштабна аварія. За кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції. Згодом поліція його затримала.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

Як стало відомо, 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію.

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