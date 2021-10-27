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    Смертельна аварія в Харкові: 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію

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    Підлітка можуть звільнити просто в залі суду<br /><br /> - Смертельна аварія в Харкові: 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію
    Підлітка можуть звільнити просто в залі суду

    Фото: Telegram-канал «Харків 1654»

    Микола Харківський може уникнути покарання через проєкт закону, який зараз знаходиться на розгляді

    ДТП у Харкові, яку вчинив 16-річний «мажор» на Infiniti, обростає новим скандалом. Виявилося, Микола Харківський може уникнути покарання і потрапити під амністію, його можуть звільнити прямо у залі суду. Про це на своїй сторінці в Facebok написав депутат Харківської міської ради Ігор Черняк.

    За словами Черняка, 16-річний «мажор» підпадає під амністію за проєктом закону про амністію до 30-ї річниці Незалежності України. Наразі цей проєкт знаходиться на розгляді Верховної Ради, його можуть прийняти вже незабаром.

    Політик звернувся до депутатів ВР з проханням не приймати закон у поточній редакції, адже вона дозволить 16-річному «мажору» уникнути від відповідальності. Він зазначив, що якщо підліток залишиться на волі, він продовжить «спокійно вбивати людей».

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    Фото Ігор Черняк / Facebook
    Фото Ігор Черняк / Facebook

    «Амністія поширюється на неповнолітніх. Передбачені винятки. Але у випадку з Миколою вони не працюють. Вчинений ним злочин за законом вважається ненавмисним. Він також не підпадав би під амністію, якби перебував у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Але за офіційною інформацією поліції він був тверезий. А тому в разі прийняття закону в нинішній редакції є всі перспективи його звільнення прямо в залі суду», – пояснив ситуацію Черняк.

    Нагадаємо, увечері 26 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія – водій Infiniti на великій швидкості протаранив Chevrolet.

    Згодом поліція затримала 16-річного водія, який скоїв смертельну ДТП у Харкові.

    Крім того, донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

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    Теги: Харків ДТП депутат закон аварія амністія
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    Смертельна аварія в Харкові: 16-річний мажор може уникнути покарання через амністію