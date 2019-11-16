Банкіра Гриценка затримав одіозний прокурор Кулик



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Главу Укрексімбанку Олександра Гриценка затримали 16 листопада

Адвокат Гриценка стверджує, що затримання здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав

Голову АТ Укрексімбанк Олександра Гриценка затримав одіозний прокурор Костянтин Кулик.

Про це стало відомо із заяви адвоката Дениса Галанського.

«СБУ коментує вчиненене співробітниками цієї спецслужби бандитське викрадення Олександра Гриценка, називаючи його «затриманням за дорученням Генеральної прокуратури України». Чому взагалі СБУ щось коментує, коли за їх же твердженням справу веде Генеральна прокуратура? І коментувати має одіозний прокурор Кулик?», - заявив адвокат.

«Затримання здійснено без ухвали суду, з грубими порушеннями закону, за відсутності законних підстав. Було піддано небезпеці дитину Гриценка, яку вкинули в автобус, а потім кинули напризволяще. Замість доставки затриманого до найближчого органу досудового розслідування, Гриценка кілька годин возили містом в наручниках, піддаючи тортурам. Під приводом медичного освідування доставили до лікарні, але після прибуття адвокатів від освідування відмовились і повезли до ізолятора. Протокол почали складати через 8 годин».

Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

Згодом стало відомо, що Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

В СБУ повідомили, що затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича.