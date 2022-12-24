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Бойовик, який розвідував позиції ЗСУ, проведе 15 років за ґратами

Надія Карбунар
glavcom.ua
Бойовик, який розвідував позиції ЗСУ, проведе 15 років за ґратами
За матеріалами СБУ суд призначив зловмиснику покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна
фото: СБУ

Мешканець Донеччини добровільно приєднався до лав підконтрольної РФ «народної міліції «ДНР»

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації «ДНР», який воював проти України. Про це повідомляє пресслужба відомства.

На початку повномасштабного вторгнення він вступив до лав окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

У складі ворожих військ брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони у Донецькій та Луганській областях.

У вересні цього року його перекинули на південний фронт для здійснення розвідки бойових позицій ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Утім, уже під час першого розвідвиходу ворожа група була знищена українськими захисниками на території Пологівського району, а сам бойовик потрапив у полон.

За матеріалами СБУ суд призначив йому покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, зловмисником є мешканець Донеччини, який після 24 лютого цього року добровільно приєднався до лав підконтрольної РФ «народної міліції «ДНР».

Потім його призначили навідником мотострілкового батальйону 1-го армійського корпусу РФ.

На підставі доказової бази суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Заходи щодо затримання зрадника та розслідування його злочинів проводили співробітники СБУ Запорізької області у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Росія засвітила кума Путіна, українського політика Віктора Медведчука, аби показати, що він живий.

Також окупант розповів про черговий військовий злочин армії РФ на території України та обстановку на фронті. Так, у перехопленні, котре оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, росіянин повідомляє, що приїхали «рязанські», уп’ятьох зґвалтували та вбили жінку і через це їм «ужесточают эти, меры».

 

Теги: росія полон політика розслідування злочин державна зрада фронт 24 лютого зрада

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