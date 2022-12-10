Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів
Окупанти уп'ятьох знущалися над жінкою
фото з відкритих джерел

Рашист розповідає рідним про обстановку на фронті

Окупант розповів про черговий військовий злочин армії РФ на території України та обстановку на фронті. Так, у перехопленні, котре оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, росіянин повідомляє, що приїхали «рязанські», уп’ятьох зґвалтували та вбили жінку і через це їм «ужесточают эти, меры».

Далі окупант одразу ж розповідає, що їм видали зимові берці, однак вони незручні, не гнуться, наче лижні черевики.

Крім того, рашист сумнівається що вони підуть у наступ, мовляв «сидять на жопі рівно».

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області понад 20 окупантів, які відбували покарання у російських тюрмах, втекли зі зброєю з окупаційного війська.

Нагадаємо, окупанти вбили відомого українського спортсмена. Майстер спорту з пауерліфтингу та рекордсмен України Ярослав Хибовський загинув у боях за Батьківщину. 

 

Теги: злочин наступ окупанти перехоплення рашист

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Вакуленко – лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка
Окупанти вбили письменника Вакуленка: поліція повідомила нові деталі
29 листопада, 17:01
Макей, вірогідно, помер від отруєння ядом
Російський опозиціонер Невзлін розповів, чим вбили голову МЗС Білорусі
28 листопада, 15:44
Після розлучення з Маріо Олівером принцеса Стефанія вийшла заміж за свого охоронця
У Домінікані вбили колишнього бойфренда принцеси Монако Стефанії
14 листопада, 08:28

Події в Україні

Окупанти у Мелітополі знайшли «сліди» «Правого сектору»
Окупанти у Мелітополі знайшли «сліди» «Правого сектору»
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб
Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках, – Генштаб
Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів
Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів
Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)
Юрія Шухевича поховали на Личаківському цвинтарі у Львові (фото, відео)
Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога
Окупанти змінили тактику бою за Бахмут: стали відомі цілі ворога
Українські військові поцілили у ворожий «Бук» із відстані 60 км
Українські військові поцілили у ворожий «Бук» із відстані 60 км

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
У Лаврі пролилась кров Христова
9300
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
7082
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
6897
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
6091
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
5595
Місто у вогні. Окупований Донецьк потрапив під обстріл (фото, відео)

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту