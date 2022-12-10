Приїхали «рязанські», зґвалтували та вбили жінку: перехоплення розвідки про злочини окупантів

Рашист розповідає рідним про обстановку на фронті

Окупант розповів про черговий військовий злочин армії РФ на території України та обстановку на фронті. Так, у перехопленні, котре оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, росіянин повідомляє, що приїхали «рязанські», уп’ятьох зґвалтували та вбили жінку і через це їм «ужесточают эти, меры».

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Далі окупант одразу ж розповідає, що їм видали зимові берці, однак вони незручні, не гнуться, наче лижні черевики.

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Крім того, рашист сумнівається що вони підуть у наступ, мовляв «сидять на жопі рівно».

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області понад 20 окупантів, які відбували покарання у російських тюрмах, втекли зі зброєю з окупаційного війська.

Нагадаємо, окупанти вбили відомого українського спортсмена. Майстер спорту з пауерліфтингу та рекордсмен України Ярослав Хибовський загинув у боях за Батьківщину.