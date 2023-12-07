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Чоловік, якого розшукував військкомат, катався вулицями Львова у жіночому костюмі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чоловік, якого розшукував військкомат, катався вулицями Львова у жіночому костюмі (відео)
«Бабусею» виявився 30-річний чоловік
фото: скрін із відео

Порушника передали до військкомату

У Львові патрульні розшукали 30-річного чоловіка, який катався на прив’язаних до авто лижах у костюмі бабусі. Відео поширили у соцмережах і патрульні оперативно розшукали чоловіка. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львівщини.

У поліції повідомили, що 6 грудня у соціальних мережах поширили відео, де «бабусю на лижах» тягне автомобіль BMW вулицями Львова. Випадок трапився на вул. Шевченка поблизу ЖК «Велика Британія». Патрульні виявили це авто на вул. Шевченка та встановили дані «бабусі» – нею виявився 30-річний чоловік.

На порушника інспектори також винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (порушення ПДР пішоходом) КУпАП, що передбачає 255 грн штрафу.

Більше того, чоловік виявився у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військомат.

Видання Zaxid.Net встановило, що 30-річний львів’янин, якого розшукала поліція, є місцевим блогером. Тарас Іващишин відомий під ніком @lusuy.channel та має понад 500 тис. підписників у TikTok, а також понад 200 тис. підписників у Instagram. Львів’янин часто знімає на відео пранки, а також кілька років тому він їздив Львовом на авто «Жигулі», яке оббив старими килимами.

Раніше «Главком» писав про п’ять схем, як ухилянти намагаються втекти з України.

Теги: Львів військомат чоловік

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