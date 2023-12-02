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Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки

Надія Карбунар
glavcom.ua
Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки
Працівники ТЦК витягли водія з кабіни авто та одразу ж відправили на Рівненщину
фото з відкритих джерел

Техпаспорт та ключі від вантажівки наразі перебувають у поліцейському відділку

Представники Межгірівського Територіального центру комплектування на блокпосту у місті Хуст Закарпатської області зупинили вантажний автомобіль, силою витягнули з кабіни водія та відвезли його у військкомат. Про це повідомив у Facebook військовослужбовець, водій «На щиті» Олексій Кушнаренко.

У коментарі Цензор.НЕТ він зазначив, що водій – працівник його фермерського господарства, офіційно працевлаштований. Він перевозив вантаж із Рені Одеської області, коли його силою витягнули з кабіни та заштовхали в автобус.

Авто залишилося посеред дороги: працівники військкомату забрали водія прямісінько з вантажівки фото 1

За словами Кушнаренка, водій наразі перебуває у навчальній частині у Рівному.

«Зараз він проходить військову підготовку у Рівному і йде служити. Хоча він не ставив за мету ухилятися. Якби йому просто сказали, що, хлопче, через 3 дні тобі з'явитися у ТЦК – питань би не було. Машина дорого коштує, вантаж, відповідальність. Кинути все посеред дороги, коли я тут, на війні. Це ніж у спину... І це робить хто? Мої правоохоронні органи, на які я надіюсь!», – каже Кушнаренко.

«Він (водій, – ред.) встиг передзвонити, сказати, що його грузять у автобус, я подзвонив у 2 ТЦК міста Хуст. Там начальник – Жуков Ігор. Вони збрехали, сказали, що немає, а тоді звідти ж хлопця вивезли на навчання. Я тут же написав заяву до поліції. Вони (правоохоронці, – ред.) знайшли хлопчину і він тоді о 15:30 вийшов на зв'язок і сказав, що його везуть на навчання у Рівне. Водій родом зі Старобільщини, втік з-під окупації, тут ВПО, стояв на обліку. Так з людиною поступити – як зі скотиною, забрали документи, телефон забрали», – продовжує Кушнаренко.

За його словами, техпаспорт та ключі від вантажівки наразі перебувають у поліцейському відділку. Він також уточнив, що його водій – не єдиний, кого вивезли на військові навчання до Рівного.

Сам Кушнаренко вкрай обурений ситуацією та вважає, що такі дії представників ТЦК лише шкодять державі і не сприяють бажанню українців мобілізуватися.

«Наше суспільство має бути єдиним, але оце гіркота у душі і не треба це замовчувати. Це несправедливо. Це безпрєдєл. Ми чим відрізняємося від раші - ми європейська держава. У армії ми ще не побороли совковість, відношення до людей, я за те, щоб вище керівництво зрозуміло, що треба по-іншому, може інших людей туди ставити...», – резюмує Кушнаренко.

 

Як відомо, в Україні вчергове подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до лютого наступного року. Отже, чоловіки і надалі отримуватимуть повістки із військкоматів.

Раніше колишній головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що проблеми з мобілізацією в нашій країні відбуваються через недотримання законодавства. Зокрема, Закону «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію».

Нагадаємо, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

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Теги: дороги телефон військові навчання вантажівки документи водій військові держава автомобіль навчання Рівне Facebook автобус

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