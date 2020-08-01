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    У світі

    Дружина українського репера, розчленованого у Росії, зізналась у вбивстві

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    Марина Кохан визнала свою провину у вбивстві музиканта - Дружина українського репера, розчленованого у Росії, зізналась у вбивстві
    Марина Кохан визнала свою провину у вбивстві музиканта

    Слідчі поки встановлюють її мотив. Підозрювана постійно уникає відповіді

    Дружина українського репера Енді Картрайта (справжнє ім’я – Олександр Юшко) Марина Кохан визнала свою провину у вбивстві музиканта.

    57_mainУчасник Versus Battle Енді Картрайт (Олександр Юшко) 

    Про це повідомляє Telegram-канал «112».

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    Марина Кохан в ході допиту визнала свою провину у вбивстві чоловіка.

    «Слідчі поки встановлюють її мотив – підозрювана постійно уникає відповіді, посилаючись на поганий стан здоров’я. Нині підозрювана знаходиться в суді. Сьогодні їй оберуть запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, поліція Санкт-Петербурга знайшла в одному з будинків розчленоване тіло чоловіка. Ним виявився український репер. 

    мати Марини Кохал, дружини репера, брала участь в розчленуванні тіла музиканта. Дружина випрала внутрішні органи Енді Картрайта у пральній машині.

    До слова, дружина репера Енді Картрайта пояснила мотиви свого злочину. Жінка вважала смерть від передозування наркотиками «безславною».

    Як повідомлялося, 31 липня, Марина Кохал, дружина репера, в якості підозрюваної у справі про вбивство музиканта дала свідчення щодо обставин розчленування тіла свого чоловіка.

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