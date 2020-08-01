Дружина українського репера, розчленованого у Росії, зізналась у вбивстві



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Марина Кохан визнала свою провину у вбивстві музиканта

Слідчі поки встановлюють її мотив. Підозрювана постійно уникає відповіді

Дружина українського репера Енді Картрайта (справжнє ім’я – Олександр Юшко) Марина Кохан визнала свою провину у вбивстві музиканта.

Учасник Versus Battle Енді Картрайт (Олександр Юшко)

Про це повідомляє Telegram-канал «112».

Марина Кохан в ході допиту визнала свою провину у вбивстві чоловіка.

«Слідчі поки встановлюють її мотив – підозрювана постійно уникає відповіді, посилаючись на поганий стан здоров’я. Нині підозрювана знаходиться в суді. Сьогодні їй оберуть запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція Санкт-Петербурга знайшла в одному з будинків розчленоване тіло чоловіка. Ним виявився український репер.

мати Марини Кохал, дружини репера, брала участь в розчленуванні тіла музиканта. Дружина випрала внутрішні органи Енді Картрайта у пральній машині.

До слова, дружина репера Енді Картрайта пояснила мотиви свого злочину. Жінка вважала смерть від передозування наркотиками «безславною».

Як повідомлялося, 31 липня, Марина Кохал, дружина репера, в якості підозрюваної у справі про вбивство музиканта дала свідчення щодо обставин розчленування тіла свого чоловіка.

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