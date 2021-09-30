Чоловік, який у під’їздах підстерігав юних дівчат і знущався, проведе на ґратами 12 років

Злочинець чинив злочини проти статевої недоторканості та статевої свободи п’яти молодих дівчат

На Харківщині 12 років позбавлення волі за вчинення злочинів проти статевої недоторканості та статевої свободи п’яти молодих дівчат, у тому числі двох неповнолітніх, присудили раніше неодноразово судимому громадянину. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Злочинець протягом декількох місяців підстерігав жертв у під’їздах будинків та погрозами і застосування насильства, усвідомлюючи вік потерпілих та безпорадність їхнього стану, вчиняв щодо них дії сексуального характеру.

Раніше чоловіка вже судили за вчинення особливо тяжких злочинів стосовно малолітніх та неповнолітніх дітей.

Вирок суду першої інстанції визнано законним та обґрунтованим, Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги сторони захисту про скасування ухвали Харківського апеляційного суду.

Нагадаємо, раніше львівська дизайнерка Надія Кушнір поскаржилася, що її ледь не зґвалтували у потязі.

У відповідь в УЗ пообіцяли прискорити обладнання вагонів відеоспостереженням і можливістю бачити гендер пасажира під час придбання квитка онлайн.

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