У Вінниці спроба зґвалтування для чоловіка закінчилася судом

Суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту

У Вінниці суд відправив під домашній арешт чоловіка, якого підозрюють у побитті двох подруг. Конфлікт стався після того, як одна з жінок відмовила хулігану в інтимі. Про це повідомляє пресслужба Вінницького міського суду.

З матеріалів клопотання стало відомо, що підозрюваний пізно ввечері перебував біля однієї із лікарень міста Вінниці, де побачив двох незнайомих йому жінок. Жінки зайшли до альтанки, яка розташована поруч із медзакладом, щоб сховатись від дощу. За ними попрямував і чоловік. Там у підозрюваного та жінок виникла розмова на різні теми. В подальшому, чоловік почав голосно висловлюватися брутальними словами та проявляти інтерес інтимного характеру до однієї із жінок, але після категоричної відмови, почав бити нових знайомих.

«Підозрюваний підійшов до жінки, яка йому відмовила та наніс удар кулаком їй в обличчя, від чого остання впала на землю. Коли жінка підвелась та сіла на підлогу альтанки, зловмисник продовжив наносити численні удари по голові та тулубі обома руками, що супроводжувалось лайкою. В цей час, потерпіла почала просити подругу, яка знаходилась поряд, допомогти їй звільнитись. Жінка підібрала із землі скляну пляшку та почала замахуватися на підозрюваного. Однак, чоловік вихопив пляшку із рук останньої та умисно наніс нею один удар в голову, від чого вона втратила свідомість та впала на підлогу. Далі підозрюваний продовжив наносити обома руками численні удари по голові та тулубу першій потерпілій, яка почала кликати на допомогу раптових перехожих, які знаходились неподалік та припинили хуліганські дії чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Після розгляду справи, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 21:00 по 07:00 строком на 60 днів.

Наразі тривають слідчі дії. Інцидент стався ще наприкінці травня біля Вінницького обласного клінічного госпіталю ветеранів війни, що знаходиться на вулиці Князів Коріатовичів. Через проведення експертиз, розглядати справу почали лише тепер.

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