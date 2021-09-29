В «Укрзалізниці» прокоментували інцидент зі спробою зґвалтування у потязі «Львів-Київ»

В УЗ пообіцяли прискорити обладнання вагонів відеоспостереженням і можливістю бачити гендер пасажира під час придбання квитка онлайн

Представник «Укрзалізниці» відреагував на інцидент, який стався сьогодні в потязі «Львів-Київ». Зокрема, керівник з комунікацій пасажирської філії УЗ Олександр Шевченко попросив пасажирку уточнити деталі поїздки для проведення аналізу дій співробітників поїзної бригади.

«Провідник, на жаль, не може точно знати того, що відбувається за зачиненими дверима купе, але в разі скарги на домагання повинна викликати поліцію на найближчу станцію – такі випадки відбуваються, на жаль. Якщо квиток Вашого сусіда був електронний, ми його можемо відстежити і додати до заяви в поліції», – написав він у соцмережі.

Шевченко пообіцяв, що УЗ прискорить обладнання вагонів відеоспостереженням і можливістю бачити гендер пасажира під час придбання квитка онлайн. Він також закликав пасажирів в подібних випадках одразу звертатися в міліцію.

«Оскільки нас читають зараз ще і інші пасажири, зайвий раз попрошу викликати в таких випадках поліцію невідкладно (через начальника поїзду в ідеалі, прибудуть до найближчої станції, вже налагоджена взаємодія), так набагато більше шансів швидко і ефективно все залагодити. Але розумію шок ситуації, тому спасибі, що взагалі цим поділилися!», – зазначив представник «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що львівська дизайнерка і дитячий ілюстратор Надія Кушнір заявила, що в поїзді «Укрзалізниці » минулої ночі її намагався зґвалтувати сусід по двомісному купе. За її словами, провідниця в цій ситуації розвела руками і переселили її в інший купе, де також була людина. Начальник поїзду також суттєвої допомоги не надав, правоохоронців на місце не викликали.