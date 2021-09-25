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    Брата губернатора Нью-Йорка теж звинуватили в сексуальних домаганнях

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    Ендрю Куомо і його брат Кріс - Брата губернатора Нью-Йорка теж звинуватили в сексуальних домаганнях
    Ендрю Куомо і його брат Кріс
    Фото: etonline.com

    Медіаменеджер CNN звинуватила в сексуальних домаганнях ведучого Кріса Куомо

    Медіаменеджер Шеллі Росс звинуватила брата ексгубернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо, який пішов у відставку після секс-скандалу, ведучого CNN Кріса Куомо в сексуальних домаганнях. Про це повідомляє газета New York Times.

    Росс розповіла про інцидент, який стався на вечірці, куди вона прийшла зі своїм чоловіком. Куомо обійняв її, опустив руку нижче спини і сказав, що може так зробити, тому що вона більше не його «бос». Росс відштовхнула колишнього підлеглого – вона була продюсером передачі «Primetime Live», яку вів Куомо.

    Після цього Куомо відправив продюсеру лист з вибаченнями, в якому написав, що йому соромно перед нею і її чоловіком. Росс вирішила розповісти про домаганнях Кріса після того, як стало відомо, що він консультував звинуваченого в харасменті брата.

    Згідно з доповіддю генерального прокурора штату Нью-Йорк Летиції Джеймс, губернатор Куомо приставав до кількох жінок. Йдеться про співробітниць, які працювали в його адміністрації та інших місцях. Також, за даними слідства, Куомо помстився колишньому працівнику, який публічно поскаржився на його поведінку.

    Ендрю Куомо пішов у відставку через цих звинувачень.

    Нагадаємо, нещодавно прокуратура оголосила, що губернатор Нью-Йорку Ендрю Куомо сексуально домагався більше десятка жінок. Наатомість 63-річний губернатор каже, що ніколи не належним чином нікого не торкався та сексуально не домагався.

    Слідство ж стверджує, що Куомо начебто сексуально домагався 11 жінок, завдяки чому офіс губернатора перетворився в «токсичне робоче місце».

    Нагадаємо, колишнього депутата PSRM та посла Республіки Молдова в Російській Федерації Володимира Головатюка звинувачують у сексуальних домаганнях до працівниці дипломатичного представництва.

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    Теги: прокуратура Нью-Йорк зґвалтування
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    Брата губернатора Нью-Йорка теж звинуватили в сексуальних домаганнях