Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»
Фігурантам загрожує до шести років в'язниці
фото: ДБР

У 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи, однак воно продовжувало видобуток

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам Державного підприємства «Волиньвугілля», які у різний час очолювали підприємство з 2017 по 2022 роки. Через їхні дії екології та надрам було завдано збитків на 1,17 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Встановлено, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт «Волиньвугілля». Однак, керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.

«Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально. Впродовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавати за чинними контрактами державного підприємства», – йдеться в повідомленні.

ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля» фото 1

Незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертиз та документи, вилучені на підприємстві та у контролюючих органах.

Колишнім директорам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (за різними частинами ст. 240 КК України).

ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля» фото 2

Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше повідомлялося, що нову підозру отримав екскерівник «Укртатнафти».
 

Теги: Волинська область вугілля ДБР

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Орієнтовна вартість продукції становить понад 2 млрд грн
Екскерівник «Укртатнафти» отримав нову підозру
17 травня, 13:43
Правоохоронці повідомляють, що за дорученням підозрюваних було укладено збиткові для держави угоди зі структурами відомого бізнесмена.
Ексміністр енергетики Насалик отримав нову підозру
17 травня, 12:10
СБУ та БЕБ заочно оголосили підозру олігарху Дмитру Фірташу
Вручення підозр Фірташу та його топменджерам. Group DF зробила заяву
15 травня, 21:24

Кримінал

Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
Влаштовував провокації в Лаврі. СБУ оголосила підозру прокремлівському тіктокеру (фото)
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»
ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»
Коригував обстріл Миколаївщини фосфорними снарядами. СБУ викрила місцевого жителя (фото)
Коригував обстріл Миколаївщини фосфорними снарядами. СБУ викрила місцевого жителя (фото)
У містечку на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, серед них ексмер
У містечку на Полтавщині чоловік застрелив трьох людей, серед них ексмер
Пам’ятники Кадирову: СБУ викрила 12 інтернет-агітаторів РФ (фото)
Пам’ятники Кадирову: СБУ викрила 12 інтернет-агітаторів РФ (фото)
СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу: деталі
СБУ оголосила підозру ще одному російському генералу: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
305K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
71K
Після саміту G7 Китай викликав посла Японії «на килим»
57K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
47K
Посол України у Ватикані розповів про пророцтво, через яке Папа досі спілкується з РПЦ
25K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години
19K
Президент Бразилії заявив, що його засмутив Зеленський

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту