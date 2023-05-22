ДБР оголосило підозри ексдиректорам «Волиньвугілля»

У 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи, однак воно продовжувало видобуток

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам Державного підприємства «Волиньвугілля», які у різний час очолювали підприємство з 2017 по 2022 роки. Через їхні дії екології та надрам було завдано збитків на 1,17 млрд грн. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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Встановлено, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля у двох з п’яти їхніх шахт «Волиньвугілля». Однак, керівник підприємства дав підлеглим вказівку продовжувати видобуток.

«Ситуацію не змінила заміна керівника на іншого, а потім й на третього та четвертого. Всі вони не зважали на порушення законодавства і шкоду екології та видобували вугілля нелегально. Впродовж чотирьох років на цих шахтах незаконно видобули 132,4 тис. тонн корисних копалин. Вугілля продавати за чинними контрактами державного підприємства», – йдеться в повідомленні.

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Незаконну діяльність підтверджують висновки інженерно-екологічних експертиз та документи, вилучені на підприємстві та у контролюючих органах.

Колишнім директорам повідомлено про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення (за різними частинами ст. 240 КК України).

Санкція статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Раніше повідомлялося, що нову підозру отримав екскерівник «Укртатнафти».

