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Вручення підозр Фірташу та його топменджерам. Group DF зробила заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вручення підозр Фірташу та його топменджерам. Group DF зробила заяву
СБУ та БЕБ заочно оголосили підозру олігарху Дмитру Фірташу
фото з відкритих джерел

У Group DF зазначили, що серія обшуків на підприємствах та кримінальні справи «не мають під собою юридичного підґрунтя»

Сьогодні Служба Безпеки України та Бюро економічної безпеки оприлюднили інформацію про висунуті підозри Дмитру Фірташу та топменеджерам Регіональної газової компанії. Group DF заявила, що категорично відкидає усі звинувачення. 

«Group DF категорично спростовує всі звинувачення, висунуті СБУ та БЕБ проти наших бізнесів, топменеджерів та акціонера Групи Дмитра Фірташа», – йдеться у заяві.

У Group DF зазначили, що серія обшуків на підприємствах, кримінальні справи, підозри та звинувачення «не мають під собою юридичного підґрунтя і є частиною корупційного тиску на бізнес Групи».

«Група заявляє про безпідставність та неспроможність висунутих звинувачень, оприлюднених сьогодні у матеріалах СБУ. Адвокати Групи та акціонера відстоюватимуть інтереси бізнесів, персоналу та акціонера в українських та міжнародних судах та доведуть свою правоту», – додали там.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Служба безпеки України повідомила про підозру олігарху Дмитру Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень. 

Правоохоронці заявляють, що викрили схему, за якою підконтрольні Фірташу структури купували паливо у його ж компанії, але насправді отримували 30% від обсягів. Штучний дефіцит покривали за рахунок державного газу, а гроші осідали у кишенях Фірташа. За даними  джерел, за сім років така схема завдала збитків бюджету країни на 18 млрд. грн.

За матеріалами слідства, посадовці «облгазів Фірташа» розкрадали понад 70% коштів, які передбачалися на закупівлю блакитного палива. Фактично, мова йде про привласнення грошей звичайних українців, які оплачували комунальні платежі.

Теги: Дмитро Фірташ СБУ газ

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