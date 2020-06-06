18 червня відбудеться наступне судове засідання щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова



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31 травня Кирило Тлявов потрапив у лікарню із травмою голови. За два дні дитина померла

«Встановлення справедливості щодо маленького Кирила – справа честі для всієї системи кримінальної юстиції» – Венедіктова

Наступне судове засідання щодо вбивства 5-річного Кирила Тлявова призначено на 18 та 19 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

«З кінця грудня 2019 року справа слухається в суді. Обвинувачений у вбивстві з необережності поліцейський перебуває під вартою без визначення розміру застави, строк її дії востаннє продовжено ухвалою Переяслав-Хмельницького суду від 23 квітня 2020 року на 60 діб. Ще двоє – інспектор та цивільна особа, які обвинувачуються в хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю, 25 лютого 2020 року були звільнені з-під варти з покладенням на них обов’язків. Неповнолітній переданий під нагляд матері», – повідомила Генпрокурор Ірина Венедіктова.

Зазначається, що під час судових засідань 25, 26 та 29 травня 2020 року досліджено письмові докази: протоколи огляду місцевості, протоколи обшуку, фототаблиці та відеозаписи, процесуальні документи.

«Наступне судове засідання призначено на 18 та ‪19 червня 2020 року. В їх ході заплановано, зокрема, дослідити протоколи слідчих експериментів. Також прокурором підготовлено клопотання про продовження строку тримання під вартою поліцейському та продовження дії обов’язків, покладених судом на інших обвинувачених. Встановлення справедливості щодо маленького Кирила – справа честі для всієї системи кримінальної юстиції», – сказано у повідомленні Генпрокурора.

Нагадаємо, 31 травня 2019 року двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі на Київщині. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у 5-річного хлопчика Кирила Тлявова, який перебував у сусідньому дворі. Дитина згодом померла у лікарні. 5 червня Кирила поховали в його рідному місті. Поліцейські були затримані.

Як повідомлялося, 1 січня 2020 року, одному з підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова – неповнолітньому сину Володимира Петровця – суд пом’якшив запобіжний захід з нічого домашнього арешту на особисте зобов’язання. Інших трьох підозрюваних у вбивстві п’ятирічного Кирила Тлявова залишили під вартою.